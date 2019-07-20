被指「以挑逗性內容誘導用户」　內地12家網絡文學企業遭約談整改

15日至17日，國家新聞出版署約談了咪咕閲讀、天翼閲讀、網易文學、紅袖添香網、起點中文網、追書神器、愛奇藝文學等12家企業，對近期發現的網絡文學內容低俗問題，提出嚴肅批評，責令全面整改，要求相關單位立即下架存在問題的網絡小説，停辦徵文活動，清理低俗宣傳推介內容，健全內容把關機制。

國家新聞出版署要求涉事企業立即下架存在問題的網絡小説，清理低俗宣傳推介內容。（視覺中國）

國家新聞出版署有關負責人指出，近期主管部門加大對網路文學的監管力度，多數重點網站積極落實管理要求，著力改進內容管理，整體品質有所提高。但部分網站仍充斥低俗標題或配圖，一些網站在小説簡介上刻意通過帶有暗示性、挑逗性、刺激性內容誘導使用者；有的網站設置「主編推薦」「全網熱銷」欄目，大量推介模式雷同、情節荒誕的作品；有的網站開展「一夜暴富」徵文活動，宣揚拜金主義、享樂主義；個別網站為逃避平台內容審查責任，利用平台引流、使用即時聊天工具傳播淫穢色情內容。

網易文學也是其中一家被國家新聞出版署約談和需要整改的企業。（視覺中國）

相關負責人稱，這些問題敗壞了行業風氣，傷害了廣大讀者利益，產生了惡劣的社會影響。對此，國家新聞出版署將聯合相關部門嚴肅查處，深入整治，著力營造清朗的網絡空間。

該負責人表示，網絡文學作為重要的文藝出版形態，「要始終堅持與時代同步伐、堅持以人民為中心、堅持以精品奉獻人民、堅持用明德引領風尚，唱響主旋律，傳播正能量。」

（人民網）