地下教會牧師被控「組織偷越國境」判囚七年　不服上訴遭駁回

一名持美國綠卡的中國牧師曹三強早前因被控「組織他人偷越國境罪」被判囚七年。曹不服上訴，不過，雲南省普洱市中級人民法院在25日的閉門審判後宣佈，駁回上訴，維持對他的「組織他人偷越國境罪」的一審判決。

曹三強牧師。（網絡圖片）

現年60歲的曹三強生於湖南。上世紀80年代赴美留學，後成為當地一間華人教會的牧師。他常年在中國貧困地區、中緬邊境以及東南亞金三角地區扶貧辦學，也參與了中國地下教會的活動。

2017年3月，他從緬甸返回中國雲南。出於旅行便利，他使用當地邊民慣用的水路，途中被邊防武警攔截。 一年後，雲南地方法院以「組織他人偷越國境罪」判處他七年徒刑。這項罪名通常涉及人口販運。

曹三強的支持者説，曹牧師是一位安貧樂道，有奉獻精神的基督徒，他所做的一切是為了救助貧困地區的學童。他和一些志願者在緬甸北部創辦了16所學校，並不辭辛苦地往來於中國雲南和緬北佤邦，為孩子們帶去課本、鉛筆和聖經。這些善舉讓當地 2000多名學生受益。

美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）今年早些時候曾呼籲中國當局立即釋放曹三強。

去年6月，美國九名聯邦眾議員聯名致信美國副總統彭斯，呼籲他關注這名美國永久居民的境遇。

據稱，目前在中國監獄服刑的曹三強牧師健康狀況惡化。當局禁止他與家人和律師會面。

（美國之音）