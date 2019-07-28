文章馬伊琍今官宣離婚　5年前曾出軌姚笛獲原諒

於2014年爆出「偷食」醜聞的內地影星文章，與其妻子、女星馬伊琍今日（28日）透過微博，各自宣佈離婚。

文章和馬伊琍各自透過微博宣佈離婚。（微博）

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今日下午，文章在微博發文，寫道：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候。」隨後馬伊琍亦發布微博，稱：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。往後，各生歡喜。」各自宣佈離婚的消息。

資料顯示，文章現年35歲，曾主演《失戀33天》、《蝸居》等電影和劇集；馬伊琍現年43歲，曾在《還珠格格Ⅲ之天上人間》扮演「紫薇」一角。兩人於2008年結婚，育有兩名女兒，分別為10歲及5歲。

2014年文章被爆出軌姚笛，兩人共遊深圳、香港5天4夜，姚笛還親蜜地挽著文章的手。（網上圖片）

文章5年前被揭出軌 獲馬伊琍原諒

文章昔日以「好男人」形象見稱。不過，2014年文章被爆出軌，與女藝人姚笛合作拍攝《裸婚時代》戲假情真，同遊深圳和香港，姚笛還親蜜地挽著文章的手。而當時馬伊琍正懷第二胎，文章形象破滅，事業亦隨即一落千丈。

事後文章獲得馬伊琍原諒，後者當時以「且行且珍惜」回應事件，不料5年後仍難逃婚姻破裂。亦有網傳消息指，兩人早在今年5月離婚，原因是文章與姚笛舊情復熾，導致馬伊琍沒辦法再忍受。