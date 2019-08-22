英駐港領館港職員內地遭行政拘留15日　環球網：因嫖妓被拘

《香港01》早前報道，8月8日晚，任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng），於深圳搭乘高鐵回港，通知女友「正在過境」後失聯，至今已超過10日。 內地官媒《環球網》今天（22日）發布消息指，鄭文傑是「因嫖妓在深圳被拘」。

據報道，環球時報記者星期四從深圳羅湖警方了解到英國駐香港總領館一香港籍僱員在內地受行政拘留處罰的更多信息。羅湖警方透露，8月9日，香港居民鄭某傑（男，28歲，英文名：Simon Cheng）因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。

報道特別提到，《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條涉及的是賣淫嫖娼。該條規定，賣淫、嫖娼的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款;情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。

針對有質疑指，鄭某傑拘留後為什麼警方沒有通報其家屬等問題，羅湖警方回應說，案發後，鄭某傑本人提出請求，根據他的請求，警方依法對其違法行為未予通報其家屬。

羅湖警方對環球時報表示，中國是法治國家，任何人、任何組織從事違法犯罪活動都將受到法律懲處。

（環球網）