深圳中小學教師成高薪職業　税前年收入逾30萬人仔

據內媒《21世紀經濟報道》報道，在深圳，中小學教師已成為高薪職業，例如鹽田區招募的大學畢業生，首年税前收入約人民幣29萬元（下同，約合32萬港元），碩士生年收入税前約32萬元，博士生年收入税前約33萬元。 不過，報道就提及內地各地的教師收入水平差距較大，在中部一些省份，教師實際年收入約5萬元，近年還存在拖欠教師績效工資的情況。

深圳中小學教師成為高薪職業，税前年輸入逾30萬元。（資料圖片）

這篇報道指，有深圳寶安區一間市屬公立高中的老師透露，剛畢業的大學生（一般要碩士以上學歷）來校當教師，每年到手的收入大概在20多萬元，包括住房公積金。區屬學校老師的收入一般比市屬學校更高，因為有當區發放的補貼。他更斷言，深圳應是全國教師收入最高的城市之一。

鹽田區的一則教師招聘消息則顯示，今年5月，該區赴北京面向2019年應屆畢業生公開招聘20名中小學教師，首年税前年收入可達29萬元（大學畢業生）、32萬元（碩士畢業生）和33萬元（博士生），還可申請獎勵經費：博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元，本科每人1.5萬元。

報道指，在北京等一線城市，到公立中小學做老師，往往還意味着解決戶口和未來子女教育等問題。隱形的巨大福利，使大城市的中小學老師職位競爭愈來愈激烈。

內地各地區教師薪酬呈現較大差異。（資料圖片）

各地教師薪酬差異大

不過報道又指，不同地區的教師待遇差異較大，很大程度取決於當地的財政狀況。例如，在中部一些省份，近年還存在拖欠老師績效工資的情況。

河南一座三線城市的小學教師透露，她工作大概已有10年，現在每年到手收入約5萬元。「雖然經常看到報道說要提高教師待遇，但只感受到了比較小的漲幅，當地財政情況並不樂觀。」而貴州省一個貧困縣學校校長介紹稱，每年9、10月份，當地就為教師工資發放焦頭爛額，因為財政太過於薄弱。

報道還提及，在內地，鎮、鄉、村的學校教師平均工資普遍高於縣城教師，這是由於官方對鄉村教師有較多補助和待遇提升的政策。

（綜合報道）