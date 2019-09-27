國家勳章和國家榮譽稱號獎章曝光　習近平29日將出席頒授儀式

國慶70周年之際，北京將於9月29日舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式。國家主席習近平屆時將向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者分別授予「共和國勳」、「友誼勳章」和國家榮譽稱號獎章並發表講話。 根據名單，共42人獲頒勳章或國家榮譽稱號，其中全國政協副主席、前香港特首董建華被授予「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

共和國勳章。（新華社）

根據新華社公布的照片，「共和國勳章」以紅色、金色為主色調，章體採用國徽、五角星、黃河、長江、山峰、牡丹等元素，章鏈採用中國結、如意、蘭花等元素，整體使用冷壓成型、花絲鑲嵌、琺瑯等工藝製作，象徵勳章獲得者為共和國建設和發展作出的巨大貢獻，禮贊國家最高榮譽，祝福祖國繁榮昌盛，寓意全國各族人民團結一心共築中華民族偉大復興的中國夢。

據悉，「共和國勳章」獲得者包括有發現青蒿素的屠呦呦，以及被譽為「世界雜交水稻之父」的袁隆平等8人。

「友誼勳章」。（新華社）

「友誼勳章」則以金色、藍色為主色調，章體採用和平鴿、地球、握手、荷花等元素，章鏈採用中國結、萬年青、牡丹、玉璧、蘭草等元素，整體使用花絲鑲嵌、掐絲琺瑯等傳統工藝手工製作，象徵中國人民同各國人民友好團結、友誼長存，祝願世界各國共同繁榮發展。

「友誼勳章」的獲得者有古巴領導人勞爾．卡斯特羅（Raul Castro）和泰國詩琳通公主（Maha Chakri Sirindhorn）等6人。

國家榮譽稱號獎章。（新華社）

國家榮譽稱號獎章以紅色、金色為主色調，章體採用五星、天安門、牡丹、旗幟、光芒等元素，章鏈採用中國結、花卉等元素，整體使用冷壓成型、花絲鑲嵌、琺瑯等工藝製作，象徵國家榮譽稱號獲得者在各領域各行業作出的重大貢獻，彰顯示範引領作用，激勵全國各族人民不忘初心、牢記使命，為實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。

獲得國家榮譽稱號獎章共28人，除了董建華以外，還有原文化部部長王蒙、嫦娥探月工程總指揮葉培建等人。

據了解，國家勳章和國家榮譽稱號一般每5年授予1次，在新中國成立「逢5、逢10」周年時進行，有需要時可以及時授予。適逢新中國成立70周年，中共中央決定首次開展國家勳章和國家榮譽稱號集中評選頒授，隆重表彰一批為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勳模範人物。

（新華社）