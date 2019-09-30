【國慶70周年】中共建政大慶在即　李嘉誠之子李澤鉅現身北京

近期深陷輿論漩渦的李嘉誠家族再被曝新動態，李嘉誠的之子李澤鉅將出席「中華人民共和國成立70周年活動」。 長實企業事務總監班唐慧慈今天（30日）上午透露，「長江實業暨長江和記主席李澤鉅先生，現時正身在北京，出席國慶70周年活動。」

拒絕跟進香港三大家族無償捐地，李嘉誠備受外界熱議。（VCG）

反修例示威持續，香港社會幾乎完全陷入撕裂狀態中。面對社會大考驗，香港四大家族自然也成為外界關注焦點。

針對反修例示威相關動態，8月16日，香港富商李嘉誠終於透過香港多家報紙的廣告版面表態。他以「一個香港市民」的名義並向各方喊話。不過，「喊話」至少被發現有兩個版本，其中一款，明確反暴力並寫有「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義、止息怒憤」；另一款則引用他多次用以警惕港人的名句——「黃台之瓜，何堪再摘」。這兩則廣告聲明，皆一語雙關，雖然沒有指向特定對象，但明顯有向各方喊話的意圖在裏面，可謂不得罪任何一方，煞費苦心。

而後在9月9日，李嘉誠再就香港反修例示威事件的表態視頻流出。

網絡流傳的視頻顯示，李嘉誠出席大埔慈山寺一個活動時說，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面。李嘉誠表示，雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想一想，「好多大事都可以化為小事」。

大埔慈山寺發言人證實，李嘉誠於9月8日曾到訪，與信眾一起為香港祈福，並稱李嘉誠對近來社會暴力升級，感到非常擔心。

李嘉誠在慈山寺籲年青人能夠體諒大局。（網上片段截圖）

針對香港首富李嘉誠呼籲執政者對未來主人翁網開一面說法，官媒《人民日報》於9月13日刊文回應，香港地產商是時候釋放最大善意，不應搞囤地居奇。同時，文章呼籲港府應積極有為，干預住房等民生問題。

文章稱，香港居住問題正變得日趨嚴重，導致大批年輕人對未來無力感，進而捲入仍在發酵的反修例示威中。香港住房問題的核心癥結在於土地，增加土地供應已經刻不容緩。

實際上香港不是沒有土地，只是政府手裏地太少，多數土地主要囤積於地產商手中長期不開發。為此，文章呼籲，為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只是打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板，「什麼才是對香港未來負責？什麼才是對年輕人『網開一面』？這才是」。

《人民日報》9月12日發表評論，認為香港除了要「止暴制亂」外，「更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題」，「住房，正是重中之重」。

9月26日，香港地政總署發佈公告稱，政府將收回784幅私人土地（涉及的面積約68公頃）以及被9個墳墓所佔用的土地（涉及的面積約752.8平方米）。

針對官方這一號召，香港四大家族的表態卻各有不同。

香港「四大家族」之一的新世界發展（創始人鄭裕彤）宣布，將向特區政府、社會企業或慈善團體，陸續捐出27萬平方米的土地，用於興建公共房屋及相關設施，以回饋社會、緩解香港住房問題。

隨後，「四大家族」中的恒基兆業（創始人李兆基），9月27日宣布支持政府回收閒置的農地。

而「四大家族」中的新鴻基地產（創始人郭得勝）也表示，原則上支持及歡迎特區政府引用《收回土地條例》，收回農地以加快興建公營房屋。

9月28日，李嘉誠旗下長實發言人對上述捐地善舉回應稱，農地作房屋發展完成，可能較長時間才能讓有需要人士受惠，會就這方面再研究核算一下。發言人稱，一直以來，李嘉誠基金會及長實也有以捐款方式，直接支持不同的社會公益項目，目前不打算跟進三家的善舉。