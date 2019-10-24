騰訊復播NBA比賽　最高峰2200萬人同時在線觀看

美國NBA新賽季拉開大幕。雖然央視因此前受到火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論事件影響，仍未復播比賽，但騰訊體育則已經於日前開始復播。 據騰訊發布的數據，湖人隊對快艇隊比賽期間，在線觀看人次峰值達到2,200萬人。

22日的揭幕戰由新奧爾良塘鵝隊對陣多倫多猛龍隊，該場比賽被列入會員場，非會員遊客無法看到網絡直播的實時情況。

騰訊目前已經開始複播NBA比賽。（網絡圖片）

稍後舉行的第二場比賽則由先前曾就莫利事件發言引發爭議的勒邦·占士（LeBron James）所在的湖人隊，對陣去年NBA總決賽最有價值球員卡威·李安納（Kawhi Leonard）率領的快艇隊。

騰訊將該場比賽定為免費場，非會員亦可以在觀看完大約90秒的廣告後，追蹤比賽。騰訊指，本場比賽實時在線的觀眾人數開賽後很快就突破了1,000萬，並且峰值超過了2,200萬。也就是說，2,200萬中國觀眾在最高峰期觀看了比賽。

另有報道指出，或許是出於對NBA複賽首日被網民熱捧的考慮，之前，該網站的頁面顯示，NBA新賽季第二天的比賽，基本全部都是免費視頻直播。

不過，10月23日晚間，騰訊網站的直播計劃又被改變，多場比賽都變成了會員專享。