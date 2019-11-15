【大灣區】廣深擬建時速600公里磁懸浮　兩地機場或20多分鐘通達

中國高鐵技術近年來發展迅速，在高速磁浮技術領域實現重大突破。消息稱，廣州深圳擬建時速600公里磁懸浮，屆時兩地機場或實現20多分鐘通達。

據微信公號「深圳發布」14日報道，近日，深圳市發展和改革委員會的《廣深高速磁懸浮城際鐵路規劃研究》（簡稱《規劃研究》）提出，時速達600公里的高速磁懸浮列車或將應用到廣深第二高鐵。

目前，廣深兩地間的鐵路聯繫主要由廣深港高鐵和廣深鐵路承擔，其中廣深鐵路速度較低，廣深港高鐵則接入廣州南站，距離廣州中心區距離較遠，均難以滿足兩市中心間的快速聯繫需求。

報道稱，廣州和深圳的高快速軌道交通連接，主要為C字頭廣深和諧號，以及從廣州南至深圳北的廣深港高鐵線路。而且兩條鐵路的運能亦接近飽和，無法滿足廣深之間日益增長的客流需求。

今年6月，《廣州市國土空間總體規劃（2018—2035年）》草案通過廣州市人民政府網等途徑對外公示。該規劃中公布的粵港澳大灣區航空航運鐵路圖顯示，廣深第二高鐵將串聯寶安機場與白雲機場。專家表示，廣深第二高鐵投入運營後，廣深這兩個機場可能只需要20多分鐘即可到達。

廣州市府規劃的廣深第二條高鐵將將串聯寶安機場與白雲機場。（VCG）

深圳發改委的《規劃研究》同時要求研究高速磁浮技術發展現狀、國內外建設與運營現狀。從公告中了解到，廣深高速磁懸浮城際鐵路將重點參考和應用日本超導磁浮、德國常導磁浮以及中國高速磁浮相關技術標準。

值得關注的是，今年5月23日，中國時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島下線。自此，中國高速磁浮列車被內地多省市列入佈局規劃。

據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，經過近三年的技術攻關，課題團隊成功突破高速磁浮系列關鍵核心技術，車輛、牽引、運控通信等核心子系統研發取得重要階段性成果。

7月19日，在成都市委十三屆五次會議上獲悉。時速600公里至800公里的超高速磁懸浮列車，或將在成都與重慶之間佈局。

中車株洲電機有限公司於9月17日宣布，已自主研發出長定子直線電機和懸浮電磁鐵，併成功應用於中國600公里時速磁懸浮列車樣機，截至目前運行良好。這項技術意味着中國已基本掌握了高速磁浮列車電機驅動關鍵技術。

9月26日，中鐵第四勘察設計院集團有限公司透露，由該院設計建造的600公里至1,000公里級高速磁懸浮試驗線項目，有望2020年在湖北開工。