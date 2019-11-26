江門破獲37億元走私堅果大案　檢測顯示致癌物黃曲霉素超標

江門海關近日破獲了一宗案值37億元（人民幣，下同）的走私堅果案件，拘捕了12名疑犯。該案是全國海關查獲的最大一宗堅果走私案，其中更發現部分走私堅果所含的致癌物黃曲霉素超出國家標準。

江門海關近日破獲了一宗案值37億元的走私堅果案件，拘捕了12名疑犯。（金羊網）

江門海關早前發現當地一家工廠有走私堅果的嫌疑，進一步調查後發現涉案的走私集團利用邊民互市貿易、通過非設關地偷運等方式將全球收集來的堅果從中越邊境走私到境內後，立即更換成沒有任何標識的中性包裝，並在中越邊境附近進行二次換裝，偽裝成本地產堅果，再運輸到國內多家堅果生產企業生產成各種品牌堅果，銷售到全國各地。

各地海關人員其後分別在江門、深圳、昆明等地進行拘捕行動，破獲涉案走私集團2個，拘捕12人，查扣涉案堅果294噸，凍結帳戶18個共約414萬元。調查更發現4年來走私集團共涉嫌走私進口堅果8.03萬噸，案值37.33億元。

江門海關透露，對案件查扣的294噸貨物進行抽樣檢測發現，有近50噸堅果的黃曲霉素超出國家標準。黃曲霉素早在1993年就被世界衛生組織的癌症研究機構劃定為一類致癌物，攝入1毫克就可能致癌，一次性攝入20毫克就能致命。

（金羊網）