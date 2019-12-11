用朱古力粉罐夾藏近3公斤大麻入境　1名外籍男子在廣州機場被查獲

廣州海關近日發布消息稱，執法人員早前在白雲國際機場空港旅檢渠道查獲一名外籍男子，他涉嫌利用朱古力粉罐夾藏走私毒品入境中國，現場查獲大麻淨重2935.61公斤。

一名攜帶大量行李入境的旅客引起了廣州海關關員注意。（影片截圖）

案件發生在11月16日下午2時左右，廣州海關所屬廣州白雲機場海關現場關員在對從亞的斯亞貝巴（非洲國家埃塞俄比亞首都）飛抵廣州的航班進行監管時，一名攜帶大量行李且申報200余萬美元入境的旅客引起了關員注意。

該旅客行為緊張，急於盡快通關，關員通過翻查護照和觀察行李結構，初步判斷有較大違規嫌疑，遂將其指引至海關查驗區進一步檢查。據現場關員介紹，這名旅客大件行李較多、攜帶物品多樣，給現場X光機檢查判圖造成了干擾。關員決定對他的行李進行開拆徹查，結果就在其箱子內發現有6罐外包裝完好的朱古力粉，其中5罐藏有包裹好的植物狀物品。

粉罐中的植物狀物品被認定為毒品大麻。（影片截圖）

後經現場取樣化驗，粉罐中的植物狀物品被認定為毒品大麻。案件隨後移交海關緝私部門。據悉，內地《刑法》規定，大麻屬於毒品，在中國境內非法種植、持有和使用大麻是違法行為。

（南方都市報）