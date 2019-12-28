鏟平林草地建電站　40年治沙工程毀於一旦　華能項目被叫停

12月26日，據新華社消息，經初步調查，因中國華能集團光伏電站項目建設，陝西榆林毛烏素沙漠的千畝林草地被鏟平。近40年的治沙造林工程毀於一旦，大量樹木砍伐，近3000畝林地再變沙漠。

從上世紀70年代開始，毛烏素沙漠治理和三北防護林建設，就成為中國治沙造林的樣板。通過一代又一代人努力，已經在毛烏素沙漠周邊建立起了一道道綠色屏障。

然而，今年5月起，當地村民發現有人在距離村子兩公里外的林地大肆砍伐樹木，糟蹋林草。第二天，繼續有大約50人在砍伐、掩埋、焚燒林草，毀林上千畝。他們前去阻止，卻遭到不明身份的人恐嚇，並被奪走手機，刪除拍攝的影片。最終，近3000畝林地被剷平。

70歲的牛玉琴得知林木被毀非常憤怒。她是「治沙女杰」、「全國勞動模范」，曾帶領學生和村民在靖邊縣辛苦種了幾十年的樹。她說，過去用肩背、用毛驢拉樹苗種樹，經過幾十年努力好不容易把沙丘變成了林草地，現在卻被人破壞，她氣得不知道該說什麼。

據了解，造成大面積毀林的主要是中國華能集團要在此地進行大規模光伏電站建設所致。由靖邊縣環保局今年4月出具的《關於東坑伊當灣100兆瓦光伏電站項目環境影響報告表的批複》顯示，靖邊光伏項目位於陝西省榆林市靖邊縣東坑鎮伊當灣村，佔地面積219.1平方米，主要建設內容包括光伏電池陣列、生活辦公區及其相關輔助工程，裝機容量共為100MWp，年平均發電量13154.32萬kWh，總投資69125.36萬元（人民幣，下同），其中環保投資20.4萬元，佔總投資的0.02%。

當地村民提供的航拍畫面顯示被毀林地被鏟平（10月21日影片截圖/新華網）

儘管目前華能集團表示自己並沒有參與毀林，只是在從土地承租商，華益公司手中租用了該片土地用於光伏電站的建設，而目前項目也已停工等待調查，但是被毀林木已經難以挽回。

經當地林業局調查顯示，位於華能陝西靖邊東坑伊當灣村光伏項目的現場的2764.11畝林地，地表植被已被完全破壞。而當地林政稽查大隊所開具的林木採伐許可證存根顯示，華益公司所持有的採伐證發證日期是2019年6月18日至7月2日共15天，准許採伐株數只有2,483株，採伐樹種為楊樹。而實際上，華益公司已於今年5月初就已經開始伐樹，不僅實際採伐量大大超過許可採伐量，而且整片林地被徹底鏟平。

12月22日無人機拍攝的位於陝西靖邊縣伊當灣村二組華能陝西靖邊光伏發電項目現場。預制支架連片豎立在沙地上。（新華網）

更加令人費解的是，據對當地自然資源和規劃局的調查顯示，2013年該地區即伊當灣光伏項目用地標號為0172地區，還被認定為林地，而就在不久前已被改注為「未利用地」。千畝治沙造林憑空從政府規劃中消失。

究竟是一種巧合，還是當地政府為了招商、建設光伏電站與企業的串通毀林，目前整個事件還調查中。

在中共高壓反腐，推進環境建設的情況下，依然發生這種為了建設清潔能源光伏電站而不惜大規模砍樹毀林「煮鶴焚琴」的事件，不能不說整個中共的基層治理依然任重道遠。對於破壞環境行為的執法和處罰還沒有達到讓一些企業足以「痛定思痛」的程度。