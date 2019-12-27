【北大學子弒母案】吳謝宇稱本想犯案後自殺　拒絕委託辯護人

備受社會關注的北大學生吳謝宇弒母案有了新的進展。內地媒體27日報導指，嫌犯吳謝宇承認自己作案，並自述殺母藏屍作案全過程。 據悉，吳謝宇向警方表示，他在殺害母親後一度考慮過自殺，但最終因恐懼放棄。

12月26日，據澎湃新聞網消息，該案已由福州中院立案審理，下一步法院將會按照相應程序對該案開庭審理。

相關人士表示，吳謝宇在公安機關審查期間承認自己作案，並交代作案過程，作案手段殘忍。此外，他曾透露覺得自己與母親生活得很辛苦，本來想在犯案後自殺，但最終由於目睹其母親最後的死亡狀態，心生恐懼，放棄結束自己生命的念頭。

相關人士證實，吳謝宇表示，自己不需要委託辯護人，並拒絕和指派辯護人見面。目前，除相關調查人員外，並未有其他親屬見過吳謝宇。

據了解，嫌犯吳謝宇就讀於北大，他在2015年7月11日殺害母親謝天琴後，封死了住處，將屍體用塑料布層層包裹，放入了活性炭吸臭。他還在房間內安裝了監控，並且連接電腦，能用手機監控現場情況。

2016年2月14日，警方發現謝天琴遇害，認定吳謝宇有重大作案嫌疑。此後三年，犯罪嫌疑人吳謝宇一直銷聲匿迹，直到2019年4月21日，吳謝宇在重慶江北機場被警方抓獲。