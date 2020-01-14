指布拉格挑戰「一個中國」原則　上海宣布解除友城關係

繼北京市與捷克首都布拉格市解除友城關係後，1月14日，上海市人民政府外事辦公室發佈聲明，上海市解除與捷克布拉格市友城關係。

上海市政府官網發佈的聲明。（上海市政府官網）

聲明稱，捷克布拉格市政當局在台灣等涉及中方核心利益的重大問題上屢次採取錯誤行動，粗暴干涉中國內政，公然挑戰一個中國原則，上海市政府和人民對此表示強烈譴責和嚴正抗議。

聲明說，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，上海市人民政府授權上海市人民政府外事辦公室鄭重聲明：上海市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

聲明最後強調，「相互尊重、平等互利是中捷關係的基礎。我們敦促布拉格市政當局早日認識錯誤，以實際行動消除負面影響，回到一個中國原則上來。」

此前，在2019年10月8日，布拉格市府對姐妹市協定當中的「一中政策」不滿，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，7日決定解除與北京的友好城市關係。

隨後，中國駐捷克大使館批評此舉「背信棄義」，並威脅如果不改弦更張，「最終損害的將是他們自己的利益」。

10月9日，北京也宣布解除與布拉格的姐妹市關係，原因是對方「粗暴干涉中國內政」，兩市「交往的政治前提和基礎已不復存在」。