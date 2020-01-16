【中美貿易協議】雙方將成立「貿易架構小組」　討論協議執行情況

中美簽署第一階段貿易協議為持續已久的中美貿易戰帶來轉機。根據中美第一階段經貿協議英文文本第七章「雙邊評估和爭端解決」內容，中美將成立「貿易架構小組」（Trade Framework Group）來討論協議執行情況。

中美第一階段貿易協議簽署後，第二階段協議談判或困難重重。（路透社）

據悉，該小組預計由美國貿易代表和指定的中國國務院副總理負責，討論包括：有關執行本協議的總體情況；有關執行的主要問題；雙方之間未來工作的安排。

中美於美東時間1月15日上午在白宮簽署第一階段經貿協議。此前曾有媒體報道，中美同意設立新的對話機制「全面經濟對話」，每半年舉行一次會談，推動兩國改革及解決爭端，此一新的對話將與第二階段貿易談判分開。

據當時美國媒體報道，該「全面經濟對話」將由美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與中國國務院副總理劉鶴負責，預計涵蓋中國基本經濟政策等議題，包括企業補貼、中國國有企業的活動等。報道稱，這將提供一個新的途徑，讓兩國各級別官員會晤及發展更深層次關係。

中美定期會談安排始於美國前總統喬治布殊（George W. Bush）時期，2009年至2016年奧巴馬（Barack Obama）政府執政期間改為每年一度的「中美戰略與經濟對話」，但此一對話機制在特朗普（Donald Trump）上台後就中止。特朗普認為，雙方無法透過這種會談，在不公平貿易及減少美中貿易逆差等問題上取得成果，因而轉而採取關税施壓等手段，希望藉此迫使北京改變貿易政策。

此外，協議還寫道：「雙方應恢復宏觀經濟會議，以討論整體經濟問題。由美國財政部長和指定的中華人民共和國副總理召集。 雙方應盡一切努力確保貿易架構小組會議和宏觀經濟會議的效率，且以解決問題為導向」。

《紐約時報》對這一機制評論稱，與中國進行談判的最大問題之一是協議將如何執行。目睹先前與中國達成的協議未能兑現承諾後，許多美國專家和企業高管對特朗普政府能否讓中國信守承諾表示懷疑。

文本中還稱，雙方還將建立雙邊評估和分歧解決辦公室負責日常工作。美方由副貿易代表級別官員、中方由副總理指定的副部級官員來召集。

評論指出，如果美國或中國認為對方背信棄義，則其中一方可以發出書面通知並退出交易。當然，特朗普已經明確表示，在這種情況下，他將對中國進口商品加徵關税，從而使兩國重返貿易戰。