【武漢肺炎】武漢一社區封閉食物耗盡　傳銷團夥無奈自首

武漢市各社區已開始封閉式嚴格管理，所以人員均需登記，這不僅對於控制疫情有效，也讓一些「出人意料」的圖案夥不得不「現形」。 2月10日上午，一對廣東口音的年輕男女，走到武漢市蔡甸街建新開發社區值守人員面前。他們自稱，租住在該社區一出租屋，去年11月，被同鄉以投資賺大錢為由誘騙到武漢，現食物耗盡，只有向社區求助。 市場監督部門工作人員發現，他們疑似是前來武漢參加傳銷活動的人員。

疫情爆發以來，社區多次開展發熱病人排查工作，該出租屋蝸居的四男二女，白天不發聲響，夜間不開燈，造成無人居住假像。躍進社區網格員高波說，這601號房，他上去過多次，敲門不開，用喇叭喊也沒人應聲。

10日上午，該出租屋一對男女主動向社區門口值守的社區工作人員自首。其中女子聲稱自己心慌、焦慮、發熱，希望得到幫助。工作人員隨即對房屋內居住的6人，逐一進行體溫測量，並瞭解到他們分別來自廣東、廣西，均為90後。對於女子聲稱的心慌、發熱問題，經工作人員反復測量體溫，沒有發現體溫異常情況。

社區工作人員為他們分發了口罩，對室內日用品和個人隨身物品進行噴灑消毒，並提醒他們：疫情當前，出租屋裡人多，要戴口罩，防止病毒交叉傳播，如生活物資短缺可向社區報告，社區安排專人送菜上門。

據悉，市場監督部門工作人員查獲了涉嫌傳銷培訓學習筆記資料若干份。考慮當前疫情因素，相關部門依照相關法律法規，對相關人員信息予以核對採集，並進行了訓誡。同時要求他們在家自我隔離，不許外出。

（長江時報）