【武漢肺炎】轉移重症患者安排失當　武漢官員遭約談後向病人道歉

內地新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，武漢武昌區政府日前在轉移新一批重症患者時安排失當，包括武漢市副市長在內的3名官員周一（10日）晚遭到中央赴湖北指導組緊急約談。 在遭到約談後的翌日（11日），武昌區政府官員來到重症監護病房，向當時未能被及時妥善安置的重症病人代表當面道歉。

30多名重症患者被安排使用普通巴士作為轉移的交通工具。（環球網）

據此前報道，武昌區周日（9日）在轉移新一批重症患者時，竟用普通巴士作交為通工具，不但沒有安排好患者的情況，亦沒有做好司機與患者之間的隔離措施，整個過程中更沒有負責的工作人員協調，司機甚至連具體目的地都不清楚。

當時在舟車勞頓下，患者情緒失控，抱怨已長時間走走停停，疲憊不堪。司機亦感到十分憤怒，下車打電話向負責的工作人員抱怨，但仍未見任何工作人員前來協調或安撫患者情緒。

中央赴湖北指導組隨後緊急約談武漢市副市長陳邂馨、武昌區區長余松及洪山區區長林文書。其中國務院副秘書長、國務院辦公廳督查室主任高雨在約談會上直言，現時的武漢正處於「戰時狀態」，「這些人的行為十分惡劣」，要求須向患者逐個賠禮道歉，並且對相關責任人根據黨紀政絕嚴肅問責。

武昌區官員到重症監護病房，向當時未能被及時妥善安置的重症病人代表當面道歉。（環球網）

周二，武昌區政府領導來到武漢同濟醫院中法新城院區重症監護病房，向當晚因武昌區所轄街道工作人員工作失職，而未能及時妥善安置的重症病人代表當面道歉。同時責令相關街道負責人逐一對受影響患者電話道歉，對受影響患者家庭也逐一道歉。

武昌區領導接受內媒《環球網》時表示，盡早完成「應收盡收」是武昌區的當務之急，在先前的工作中武昌區的確存在處置不當，粗放無序的問題，已連夜召開常委會，落實部署中央督導組精神，針對之前暴露的問題及時做出整改，嚴肅處理了關鍵時刻處置失當的相關負責人，給予相關街道負責人免職、黨內警告處分、誡勉談話處理。

中央指導組約談武漢副市長陳邂馨等3名官員。（網上圖片）

疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。湖北省日前接連出現人事調整。

其中包括中共中央政法委秘書長陳一新「重回」武漢出任中共中央指導組副組長。據央視報道，2月10日，湖北省委常委會決定：免去張晉的省衛生健康委員會黨組書記職務；免去劉英姿的省衛生健康委員會主任職務。

（綜合報道）