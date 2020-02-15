【武漢肺炎】鍾南山指導研製病毒檢測試劑盒　一滴血15分鐘出結果

廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室周五（14日）發布消息稱，在中國工程院院士鍾南山的指導下，該實驗室研發出新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，僅需採樣一滴血就可在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果。

新冠肺炎快速檢測試劑盒由鍾南山指導研製。（資料圖片/中新社）

報道稱，快速檢測試劑盒由上述實驗室聯合中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、廣州再生醫學與健康廣東省實驗室研發，並已在實驗室和臨床完成初步評價。

該試劑盒應用膠體金免疫層析技術，採用間接法檢測人新型冠狀病毒（SARS-COV2）IgM抗體，僅需採一滴血就可在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍後，仍能檢測出陽性條帶。

據介紹，該試劑盒與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，檢測更加簡單高效，靈敏度強和特異性高，能夠有效突破現有檢測技術對人員、場所的限制，縮短檢測用時，實現疑似患者的快速診斷和密切接觸人群的現場篩查，推動診斷篩查的前移下移。

在新型肺炎患者的確診過程中，核酸檢測試劑的短缺曾對疫情控制造成嚴重影響。（新華社）

此外，該試劑盒在湖北某醫院進行了應用試驗。通過對部分臨床已確診為新型冠狀病毒感染陽性（但PCR核酸檢測陰性的）患者血樣進行複檢，該試劑盒能檢出相當部分（IgM）陽性，提示可與核酸檢測形成互補。同時，在取自湖北、廣州600多份臨床樣本的檢測試驗中，試劑盒的（IgM）陽性檢出率與臨床診斷結果具有高度的符合率。

目前該試劑盒（科研用）樣品已大批送至湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生機構，與核酸檢測等技術聯合用於檢測新型冠狀病毒感染的測試評估。

（中新社）