【武漢肺炎】面對質疑　武漢首個中醫方艙醫院曝治療方案

中國全力抗擊新冠肺炎疫情之際，中醫藥治療方案的推廣引發熱議。對此，武漢首個中醫方艙醫院院長接受採訪，介紹患者收治及治療情況。

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據中國官媒《環球時報》2月16日報道，江夏方艙醫院院長、北京中醫醫院院長劉清泉透露，江夏方艙醫院由5個省市近20家醫院的中醫專家組成，醫院以收治輕症患者為主。

在患者治療方面，劉清泉介紹稱，醫院堅持「湯藥治療」和「辨證用藥」兩個原則。具體來說，一是以目前武漢治療新冠肺炎有效的湯劑為根本，普遍供應給患者；二是傳染病治療不會一人一方，目前疫情規律已經基本清楚，現在主要是集體治療；三是採用一些艾灸技術，例如無煙灸、膏灸等幫助病人快速恢復。

此外，醫院專門有一部目前有300種中藥飲片顆粒的專車，隨時有醫生在病房巡診。每日上午9時方艙醫院醫護人員還會教病人打八段錦、太極拳等，幫助患者增加運動量，有助快速康復。

對於質疑中醫的聲音，劉清泉表示，「質疑也好、反對也好，甚至『中醫黑』也好，沒有什麼不可以，畢竟這是個多元的世界，人的思路肯定各有不同。但不能因為質疑和反對，我們中醫就不去努力工作了。實際上，質疑和反對，來自於不瞭解。在此次抗疫戰鬥中，我們中醫的責任就是治病，讓輕的病人痊癒，讓中度病人別向危重發展，減少危重病人的死亡率。」

他同時指出，在中國，中醫西醫各有所長，只有互相幫助互相借鑑，才能取長補短，取得的結果也將能既大於中醫又大於西醫，共同構成中國醫學。

據悉，江夏方艙醫院位於武漢市江夏大花山戶外運動中心，現有5個病區，約400張床位，二期工程完工後還可再收治400位病人，2月14日開始收治病人。

中共中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮曾表示，「一段時間的治療經驗表明，中藥對於新冠肺炎輕症病人的治療確有療效，病人的症狀、生化指標都有所改善，病程縮短了，這對於佔新冠肺炎患者大多數的輕症病人進行及時救治，防止他們轉為重症甚至危重症具有重要作用。因此我們提出由中醫團隊成建制地接手方艙醫院。」