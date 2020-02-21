【武漢肺炎】司法部：5個監獄確診病例505宗　確保患者及時救治

國務院聯防聯控機制今日（21日）下午3時召開新聞發布會，介紹依法防控疫情、維護社會穩定工作情況。

與會嘉賓包括：公安部治安管理局局長李京生、司法部監獄管理局負責人何平、民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良、交通運輸部辦公廳主任徐成光、同仁醫院副院長魏文斌。

記者會由國家衛生健康委宣傳司副司長、新聞發言人米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

公安部：已排查化解涉醫類矛盾糾紛2.7萬宗

近日有一段湖北武漢市第七醫院內患者訓斥醫護人員的視頻在網上熱傳，疫情發生之後一些地方也出現了類似現象，有患者或者是家屬辱駡、毆打醫務人員。疫情這個特殊時期應如何處置傷醫事件？

李京生表示，保障醫務人員人身安全，維護良好醫療救治秩序，確保疫情防控工作順利開展，是當前公安機關一項非常重要的任務。公安部對此項工作高度重視，已經作了專門部署。一是部署各地提升勤務等級，每天安排12萬名民警24小時按照「一院一專班」要求，對全國所有定點醫院實行24小時的守護。

二是會同衛健委、最高法、最高檢、司法部等部門印發了通知和指導意見，明確對七類傷醫擾序的違法犯罪行為予以嚴厲打擊。三是指導各地建立了信息通報共享和處置反饋的多部門聯動協作機制。針對個別地方發生的擾亂醫療秩序、暴力傷害醫務人員，干擾疫情防控工作的案件，公安部已經會同衛健委進行聯合督辦，指導各地依法從嚴從快懲處。

截至2月20日，累計排查化解涉醫類矛盾糾紛2.7萬宗，排查整改治安隱患1.5萬餘處，查處各類傷醫擾序案件232宗、人員277人。目前全國醫療救治秩序總體平穩有序。

公安部治安管理局局長李京生。（01直播截圖）

公安部：疫情期間累計刑事拘留3644人，涉妨害防疫

疫情防控中出現了一些公民不文明的行為，比如向電梯吐口水或者公眾場合不戴口罩、不聽勸阻辱駡工作人員等。對此，李京生表示，按照有關法律規定，疫情防控期間，在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的；明知感染或者疑似感染，故意進入公共場所或者交通工具傳播的；對醫務人員實施吐口水的行為，致使醫務人員感染的；以暴力、威脅等方法阻礙國家機關工作人員和其他工作人員依法履行防疫、檢疫、強制隔離、隔離治療等措施的，構成犯罪的，依法追究刑事責任，不構成犯罪的，依法處以治安處罰。

此外，對在公共場所未佩戴口罩的人員，公安民警將做好提醒和勸導等工作。據他通報，截至目前，各地公安機關累計查處哄抬物價、囤積居奇等非法經營案件274起，非法收購、運輸、出售野生動物案件1787宗，以危險方法危害公共安全案件198宗，妨害傳染病防治案件2530宗，妨害公務案件3446宗，利用疫情實施詐騙案件3013宗，編造、故意傳播虛假及有害信息案件5511宗，制售假劣口罩等防護物資案件604宗，制售涉疫偽劣產品、假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料案件722宗。累計刑事拘留3644人，行政拘留2.5萬人，批評教育4.6萬人。

司法部監獄管理局負責人何平。（01直播截圖）

司法部監獄管理局：5個監獄發生疫情，及時實施醫療救治

有記者就目前全國監獄系統的感染和收治情況提問。司法部監獄管理局負責人何平說，截至2月20日24時，全國共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情，目前這5個監獄沒有重症病例。

據何平介紹，湖北武漢女子監獄確診230例；湖北漢津監獄確診41例，疑似9例；湖北未成年管教所疑似1例；山東任城監獄確診200例，疑似1例；浙江十里豐監獄確診34例，都是輸入型病例。目前沒有發生監獄在押罪犯死亡事件。

他表示，會對監獄內的疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察，對確診患者一律送診治療，確保全部得到及時救治。

至於全國監獄系統採取哪些工作措施遏制疫情，何平表示，一是全面地徹底排查。全面排查入監幹警職工生活軌跡，嚴防將傳染病源帶到監管場所。二是嚴格封閉隔離，實行全封閉管理。落實體溫檢測和健康詢問制度，為發熱症狀人員及其密切接觸著實行隔離觀察。

三是及時實施醫療救治。對監獄確診的病例按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的原則，按其他患者完成一樣的辦法隔離救治，確保第一時間入院治療。加強罪犯心理疏導，組織罪犯撥打親情電話和開展視頻會見。四是開展實地督查。司法部先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊赴各地監獄系統開展督查。

五是嚴格追責問責。對在疫情防控中排查不徹底、報告不及時、隔離不到位，導致發生輸入性疫情的嚴肅問責。山東省任城監獄因防控不力發生較大範圍的疫情，省司法廳黨委書記、廳長兼監獄局黨委書記、第一政委，省監獄管理局黨委副書記、政委，省監獄局黨委委員、副局長，任城監獄監獄長，政委，副監獄長等8名領導幹部被免職。湖北省武漢女子監獄因發生較大範圍疫情，監獄長被免職；湖北沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予嚴重警告處分。浙江省十里豐監獄因發生疫情，監獄長和政委被免職，公安機關對涉事幹警以涉嫌妨害傳染病防治犯罪立案調查。

下一步監獄系統將強化責任落實，堅決實行嚴格的全封閉管理，全力救治患病人員，堅決堵住漏洞，全力以赴做好監獄疫情防控工作，堅決防止疫情擴散蔓延。

民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良回答記者提問。（01直播截圖）

民政部：探索建立過度防控行為警示通報制度

有記者提問，在一些地方，疫情防控的具體措施在落實過程中變質，有人因為聚眾打牌被遊街示眾。應該如何採取措施警示和防止這些矯枉過正的行為？

陳越良回應稱，疫情防控是社區治理體系和治理能力的一次大考。各地在社區採取嚴格防控措施，取得了積極成效，但也確實暴露了一些問題，上述提到的案例，既侵害了群眾的合法權益，又損害了政府的形象。

他表示，據了解，發生地方第一時間都進行了整改，有的地方鄉鎮長專門到當事人家中道了歉。根據中央要求，已經聯合衛生健康委印發通知，明確要求避免在社區防控工作中簡單化、一刀切，推動社區防控工作依法有序開展。同時，社區防控要考慮群眾的經濟承受能力。對於社區防控中發生的類似問題，各地要第一時間叫停糾偏，嚴防此類問題再次發生。

下一步，聯防聯控機制相關部門還將督促地方做好以下工作。一是探索建立過度防控行為警示通報制度。二是認真貫徹落實聯防聯控機制要求。三是指導各地加強城鄉社區工作者培訓，幫助其準確把握防控工作要求，避免矯枉過正、用力過猛。四是指導各地發揮村規民約、居民公約作用，引導居民群眾加強自我約束，形成群防群控的社區防控工作格局。

國家衛生健康委宣傳司副司長、新聞發言人米鋒。（01直播截圖）

衛健委：28個省市新增確診病例數在10例以下

據米鋒通報，2月20日0時至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例889例；新增死亡病例118例，其中湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例；新增疑似病例1614例。當日新增治癒出院病例2109例。

全國累計治癒出院病例18264例，累計死亡病例2236例，累計報告確診病例75465例。其中累計收到港澳台通報確診病例102例，其中香港68例；澳門10例；台灣24例。

米鋒強調，有28個省（區、市）和新疆生產建設兵團新增確診病例數在10例以下或無新增確診病例。武漢市新增治癒出院病例首次大於新增確診病例，全國單日新增治癒出院病例首次超過2000例。近一周，武漢、湖北其他地區以及全國其他省份治癒率均持續上升。在今後工作中，既要全力救治重症患者，降低病死率，又要優化診療方案，堅持中西醫結合，加大輕症治療和管理力度，防範輕症轉為重症，不斷提高治癒率。