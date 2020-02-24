【28年懸案】南京醫大女生姦殺案告破　警調查與南大碎屍案關聯

2月23日晚，江蘇省南京市公安局官方消息稱，在1992年發生的南京醫學院（現為南京醫科大學）在校女生姦殺案告破，疑兇已經被捕。

南京警方破獲28年前南醫大女生遭姦殺案。（網上圖片）

南京市公安局2月23日發布通知稱，1992年3月24日，南京市鼓樓區原南京醫學院發生一起殘忍殺害在校女學生林某的案件，造成很大社會影響，但因當時破案條件不足，未能確認兇手。2020年2月23日，專案組偵查取得重大破案線索，於當日凌晨拘捕疑犯麻某某，一舉破獲此案。目前案件正在進一步偵辦中。

兇手疑是受害者師兄

1992年3月，在南京醫學院發生的女大學生姦殺案，曾在南京轟動一時。該校醫學系88年級學生林某，於1992年3月20日晚上10時30分，在一號教學樓教室自修後被姦殺，死亡時屍體完整，頭朝下被按在學校的下水道。

「近30年的懸疑終於要解開了。」有網友如此評論。有網民稱，是林某的師兄，是一名法醫，警察已經帶疑兇到現場指認。

《現代快報》報道，2月23日晚，警方通過DNA手段取得案件突破，進而拘捕疑犯。另有網上消息稱，南醫大女生被殺案告破，是因為警方當年曾提取死者身上遺留的疑兇精液，到近日發現疑兇的一個親屬，DNA與南醫大命案疑兇的DNA比對高度符合，經過進一步排查，最終找到疑兇。

至於該案的疑兇是否與「南大碎屍案」有關，當地警方表示有待進一步調查。

南大碎屍案死者刁愛青。（知乎）

南大碎屍案：死者被碎屍2000塊

這宗案件曾引發社會廣泛關注，不少人將該案與1996年發生的懸案「南大碎屍案」聯繫。

南大碎屍案，又稱南京「1·19」碎屍案，案發於1996年1月19日，受害人為南京大學成人教育學院一年級女學生刁愛青。刁愛青遺體碎片在其失蹤9天後，也就是當年1月19日清晨，被一名清潔工在南京華僑路發現。

兇手為消滅作案痕迹，將其遺體煮熟，並切割成2,000片以上，拋灑在南京多個地方。

兩校距離相近

與「南大碎屍案」一樣，南醫大這宗命案的被害人也是女大學生，而且兩所學校距離很近，犯案手段都很殘忍，令不少網民將兩宗案件聯繫起來。

但有網友分析，其實兩宗案件有很大的不同，因為林某已經在學校上了四年大學，而「南大碎屍案」中的刁某剛上大學不久，林某有穩定和聯繫密切的交際圈，與老師、同學、室友之間都很熟悉。另據說「南醫大女生姦殺案」兇手犯案後逃離現場時曾經洗手，被目擊者看到，因此警方根據目擊者的敘述畫模擬畫像，但「南大碎屍案」幾乎沒有留下的線索。

「南大碎屍案」案發後，南京市公安部門內動用大量警力進行大規模搜查，但至今仍未找到兇手。