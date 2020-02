【武漢肺炎】央視主持人：中國應為「添亂」向世界道歉

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續,針對中國的防疫抗疫,美國《華爾街日報》早前刊發《中國是真正的亞洲病夫》一文引起軒然大波。 日前,一位央視主持人在微博表示,雖然「東亞病夫」的牌匾「已經踢碎」,但中國應該為此次給全球「添亂」道歉。 言論在網絡引起爭議,有反對者稱,病毒是「天災」,而不是中國「添亂」。

美國傳媒《華爾街日報》早前刊登題為《中國是真正的「亞洲病夫」》(China Is the Real Sick Man of Asia)的評論文章,被指帶有種族歧視,涉嫌辱華。中國外交部19日表示,鑑於《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞,既未公開正式道歉,也未查處相關責任人,決定即日起吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。

一名微博認證為「央視主持人」的網絡大V「阿丘」20日發布微博指,中國人應該道歉,理由是中國給世界「添亂了」。他說,「此時,雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了,但我們可不可以說話語調稍温和並帶些歉意,不慫也不豪橫地把口罩戴起來,向世界鞠個躬,說聲:對不起,給你們添亂了?」

阿丘言論引起爭議,有網民對其言論表示支持,亦有許多網民表示反對,認為病毒是天災,是全人類所要面對的敵人,而阿丘的言論是很危險的,「為潛在的排華行為提供道德依據」。

目前,阿丘已刪除相關微博。