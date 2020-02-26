【武漢肺炎】研究：65歲以上患基礎疾病患者有更高死亡風險

中國華中科技大學同濟醫學院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院等機構2月24日在權威醫學期刊《刺針.胸腔醫學》（Lancet Respiratory Medicine）發表研究論文顯示，年齡大於65歲且患有基礎疾病和急性呼吸窘迫綜合徵的患者有更高的死亡風險。

這項研究涉及的52名危重症患者患者中，32名（61.5%）在入住重症監護室（ICU）後28天內死亡。死亡患者從入住ICU到死亡的平均時間為7天。研究還指出，有腦血管病史的患者若感染新型冠狀病毒，會有更高的病危或死亡風險。

了解危重症患者的臨床特徵對於新冠肺炎死亡率至關重要。圖為武漢市第一醫院醫護人員全力救治病人。（新華社）

據悉，這是首份描述新型冠狀病毒肺炎危重患者特徵的研究。在之前發表的三項針對重症患者的研究中，患者數量太少，無法總結患者特徵和死亡率。

論文作者表示，病毒性重症肺炎的病理基礎是急性呼吸窘迫綜合徵（ARDS），而男性和老年人（65歲以上）比女性或年輕人更容易發生ARDS。因此，新冠病毒肺炎危重症患者28天的死亡率接近於嚴重ARDS的死亡率（50%）是合理的。

不過論文同時指出，隨着臨床治療能力的提高，預計新冠肺炎危重症患者的死亡率將下降。

此外，作者強調，發熱是新冠病毒肺炎患者最常見的症狀，但並非所有患者都有發熱現象。發熱症狀的延遲阻礙了新型冠狀病毒感染患者的早期識別。