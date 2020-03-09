【新冠肺炎】《科學》雜誌：武漢「封城」舉措減少近八成國際傳播

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，重災區武漢於1月23日實施「封城」，至今已超過1個月。權威學術期刊《科學》3月6日刊登的一篇論文指出，武漢的封城舉措減少近80％的國際傳播。

這篇論文是由中國復旦大學、美國西北大學、華盛頓大學等多間機構合作，使用全球流行和流動模型GLEAM，模擬了武漢出行禁令和國際旅行限制對新冠肺炎病毒傳播的影響。研究指出，1月23日開始的武漢出行禁令，使中國國內的病毒傳播延緩了3到5日；截至2月中旬，這一舉措減少了近8成的國際傳播。

武漢封城一度引發西方輿論熱議。圖為武漢宣布封城後，交通人員進行車輛疏導。（AP）

為應對武漢疫情持續擴散，武漢自1月23日宣布封城，引發社會關注。美媒《紐約時報》曾在報道中援引採訪對象的話，稱中國在武漢封城的做法是「侵犯人權」、「反應過度」。

在這篇報道中，《紐約時報》採訪了幾位美國專家，討論中國針對疫情的應對措施，當中有醫學史專家稱中國的做法「難以置信」，他甚至表示，檢疫隔離被異化成了「社會工具」。在上述美國專家表態後，1月25日晚，多間美媒報道稱，美國政府將安排包機將本國外交官和其他公民從武漢接回美國，駐武漢總領館也將暫時關閉。

對於武漢封城，中國工程院院士李蘭娟表示支持：「從各個省感染的情況看來，武漢出來的人導致了各個省感染，不僅是一代（感染），可能有的省都已經產生了第二代的感染，這是非常危險的。」

中國的疫情防控獲得世衛多次高度評價。圖為武漢一間臨時醫院。（AP）

隨着時間的推移，中國疫情防控的效果逐漸顯現。截至3月8日24時，中國境內新增確診病例40宗，新增死亡病例22宗，新增疑似病例60宗。中國31個省份現有確診病例19016宗，其中重症病例5111宗；累計治癒出院病例58600宗，累計死亡病例3119宗，累計報告確診病例80735宗，現有疑似病例421宗。

另外，湖北除武漢外連續4天新增確診病例為0，武漢新增確診病例則連續3天維持在兩位數。對此，國家衛健委專家組成員蔣榮猛說，武漢市新增病例持續下降是好消息，說明封控措施取得了成效，但會不會出現反彈，要看是否及時發現和隔離了傳染源。

此外，世界衛生組織（WHO）亦多次高度評價中國抗擊疫情的努力。2月18日，世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）對中國復工疫情防控工作表示稱讚，「中國正在成功撲滅一場大火，同時避免火苗在其他地方燃起」。2月24日，世衛專家組稱，中國採取了前所未有的公共衛生應對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了數十萬病例。

（綜合報道）