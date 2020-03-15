【新冠肺炎】中國多省派出專家醫療團隊　馳援疫情嚴重國家

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球迅速蔓延，海外已有逾百國受疫情影響。其中、伊朗、意大利等疫情嚴峻的國家紛紛向國際社會發出求助。面對這些國家的求助，中國多個省市的專家團隊、政府機構、民間組織和個人，紛紛展開支援。

專家組赴意大利前的出發儀式。（央視）

意大利是此次疫情最嚴重的國家之一，3月10日向中方求助。3月11日，四川大學華西醫院、四川省疾控中心等地的專家及醫護人員組成志願專家團隊一行9人，攜帶31噸醫療物資飛抵羅馬菲烏米奇諾機場，支援意大利疫情防控工作。其中，兩名來自華西醫院的醫護人員一直戰鬥在抗疫一線，經驗豐富。他們說，出發前整理了國內的抗疫指南、報告以及工作中積累的經驗，準備充分。

中國駐伊朗大使館2月25日代表中國政府和當地中資企業，向伊朗衛生和醫療教育部捐贈25萬片口罩。（新華社）

而伊朗疫情亦十分嚴峻，累計確診患者破萬。早在2月底，中國就已對伊朗伸出援手。2月25日，中國駐伊朗大使常華代表中國使館和在伊有關中資企業，緊急向伊衛生部捐贈25萬片口罩，翌日又捐贈5000人份新冠病毒核酸檢測試劑盒。抗疫物資上有以中文和波斯語書寫的「伊朗加油！中國加油！」2月29日凌晨，由上海專家組成的中國紅十字會志願專家團隊一行5人抵達伊朗首都德黑蘭。

同樣，巴基斯坦疫情亦不容樂觀。此前，巴基斯坦爆發蝗災，經濟損失慘重，近來新冠肺炎疫情也在巴基斯坦蔓延。2月底，中國派出農業領域專家奔赴巴基斯坦評估蝗災情況。3月9日，中方第一批援助物資：14部滅蟲設備、250桶馬拉硫磷油劑滅蟲藥劑、1.4萬份新冠肺炎檢測試劑盒和相關輔材由包機運抵巴基斯坦首都卡拉奇。當天，蘇州大學附屬第二醫院醫療隊也緊急馳援巴基斯坦。

此外，3月7日下午，應伊拉克紅新月會請求，中國紅十字會總會派遣志願專家團隊一行7人，攜帶核酸檢測試劑盒等醫療用品和設備、中成藥等人道救援物資，從廣州飛赴巴格達支援。此外，廣東省多間權威機構的人員組成志願服務專家隊，一同支援伊拉克防控疫情。

民間積極捐贈物資

除醫療隊外，中國政府機構、民間組織和個人也都積極捐贈物資，回饋他國此前的幫助。2月27日，中國駐韓國大使館緊急籌備的2.5萬餘片醫用口罩從首爾出發，運往大邱一線。運送口罩的貨車上懸掛着新羅旅唐學者崔致遠「道不遠人、人無異國」的名句和「大邱加油！韓國加油！」的醒目橫幅。

2月29日，一批由溫州相關部門和民間熱心人士捐贈的抗疫物資抵達意大利。3月1日，浙江省麗水市青田縣兩級聯動向意大利捐贈首批防疫物資。

3月2日，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會宣布向日本捐贈100萬片口罩。捐助物資上印有詩句「青山一道，同擔風雨」。3月4日下午，伊朗駐華大使館在中國網民建議下，向中國發出求救，並公布了使館的收款QR Code。24小時內，中國網民共捐贈400萬元人民幣。3月12日，蘇寧國際集團表示，將緊急向意大利捐贈首批急需物資口罩30萬片，此前，國際米蘭主席、蘇寧國際總裁張康陽向米蘭當地抗疫機構薩科醫院捐款10萬歐元。

（綜合報道）