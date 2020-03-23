新冠肺炎｜22日內地新增確診39例均境外輸入　湖北連續5日無新增

撰文：朱加樟
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新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（22日）內地新增確診病例39例，均為境外輸入病例。湖北連續第5天無新增確診病例，全國新增9例死亡病例均在武漢。
湖北連續第5天無新增確診病例。圖為3月10日，湖北省鄂州市雷山醫院新冠肺炎患者劉某與他5歲的兒子同時治癒出院。（中新社）
通報指，當日新增治癒出院病例459例。截至3月22日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5120例（其中重症病例1749例），累計治癒出院病例72703例，累計死亡病例3270例，累計報告確診病例81093例。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例447例（武漢434例），新增死亡病例9例（武漢9例），現有確診病例4768例（武漢4700例），其中重症病例1714例（武漢1699例）。累計治癒出院病例59879例（武漢42788例），累計死亡病例3153例（武漢2517例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。
3月22日0—24時，新增報告境外輸入確診病例39例（北京10例，上海10例，福建6例，廣東6例，山東2例，甘肅2例，浙江、河南和重慶各1例）。截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。