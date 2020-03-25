【新冠肺炎】傳確診患者不再享受免費治療　武漢衛健委否認

目前，中國確診感染新冠肺炎病毒患者的治療費用是由國家承擔。不過，3月25日，網上流傳武漢多個小區給業主的《告知書》，稱自2020年3月24日起，武漢市政府不再對新冠肺炎病人免費治療。不過，武漢市多個部門隨後表示，該信息不屬實。

網傳告知書稱，是根據武漢市委、市政府通知，24日起對非公外出發生新冠肺炎「接觸、疑似、感染、確診」等四類人員，武漢市政府不再給予免費治療。相關隔離、檢查、住宿等費用8000元人民幣，確診患者治療費用40萬元由市民自己承擔。

網傳《告知書》。（微博）

據悉，其中一小區屬於武漢市洪山區張家灣街，位於白沙洲新城烽勝路。該告知書顯示為物業公司樓棟客服發佈給業主。

武漢市衛健委表示，並沒有接到此類通知。「目前，武漢新冠肺炎患者治療個人負擔相關政策依照國家、省市要求嚴格執行。符合條件的費用，仍然按照按醫療保險有關政策規定報銷。」武漢市醫療保障局工作人員說，沒有發過此類通告。

張家灣街相關負責人表示，這一信息是物業公司工作人員轉載自網上的信息。張家灣街道表示，目前已經要求社區督促馬上撤銷不實消息，併發布澄清事實和承認錯誤的通知。

此前，3月17日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部下發文件，文件強調，新冠肺炎疫情期間，凡在武漢地區定點醫院發熱門診留觀的患者，留觀期間的門診費及前期的檢查、診查費給予免費，由政府負擔；凡在武漢地區隔離點收治人員、進住康復驛站觀察人員（含出院後複查），相關醫療費用給予免費，由政府負擔。

工作人員在武漢市第七醫院進行環境消殺，為恢復正常醫療服務作準備。（中新社）

新冠肺炎疫情期間，凡在武漢地區住院的新冠肺炎確診病例、疑似病例、核酸檢測雙陰患者，其住院期間所產生的個人負擔醫療費用（含肺炎及其他合併的基礎疾病治療，但不包括器官移植、整形等其他特殊診療費用），對參加基本醫療保險的費用扣除基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由政府負擔；對未參加基本醫療保險但有固定單位，享有其他保障方式的患者，相關醫療費用從原醫療報銷渠道解決；其他未參加基本醫療保險的患者，相關醫療費用由政府負擔。

但對於境外到武漢的人員，3月17日，武漢市疫情防控指揮部發布通告稱，當天0時起，所有境外來漢、返漢人員都將集中隔離14天，費用自理。