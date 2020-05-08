【新冠肺炎】離鄂返京後　孫春蘭首次公開活動

新冠肺炎（COVID-19）疫情在內地持續緩和，內地政治、經濟、社會生活逐步恢復。中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭離開武漢返回北京10日後，於5月7日出席中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。

據新華社5月7日報道，此次會議指出，要落實和完善常態化防控舉措，有針對性做好防輸入工作，鞏固疫情防控成果，堅決防止反彈，推動企業復產達產、生活服務業復業復市和學校復學復課。

5月6日，湖北省武漢市普通高中年級畢業年級返校復課。（中新社）

此次會議據孫春蘭上次參會已整整102天，這也是孫春蘭回京後的首次公開活動。因為該領導小組成立的第三天，孫春蘭已經率領中央指導組在湖北開展疫情防控指導工作。

內地大約是在2020年1月下旬逐漸形成了舉國動員抗擊疫情的國家狀態。1月25日，中共總書記習近平主持召開的中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立了「中央應對疫情工作領導小組」，下設「中央赴湖北指導組」。

1月27日，孫春蘭臨危受命作為「中央赴湖北指導組」組長率團抵達武漢市，傳達中南海的部署要求。

在過去三個月扭轉疫情形勢的時間段裏，孫春蘭扮演了重要角色。1月29日，孫春蘭率領「中央赴湖北指導組」在武漢市現場指導湖北省醫用物資保障工作；1月30日，孫春蘭走進醫院和醫務人員住地看望一線人員，並實地了解走訪社區疫情防控情況和居民生活狀況；2月2日，孫春蘭實地查看武漢火神山醫院設施設備等情況。

2020年2月8日，孫春蘭（右一）在武漢雷神山醫院慰問一線醫務工作者。（新華社）

隨着疫情逐步得到控制，3月16日，孫春蘭調研武漢市復工復產和春耕生產工作；3月17日，孫春蘭來到武漢東西湖方艙醫院為離鄂的部分國家緊急醫學救援隊送行；4月1日，孫春蘭還召開抗疫一線專家院士和科研工作者座談會，聽取新冠肺炎疫苗研發、治療技術和藥物科研攻關等進展情況匯報。

當前，中國新冠肺炎疫情得到有力控制，政治、經濟、生活正逐步恢復。武漢也已出現復甦的迹象：各大方艙醫院已於3月全部休倉，政府在4月8日解除封鎖後，武漢逐步恢復對外聯繫。4月27日，孫春蘭率中央指導組離開武漢返回北京。

5月1日，湖北副省長楊雲彥宣布，自5月2日零時起將湖北省突發公共衛生應急響應級別由一級調整為二級，並相應調整完善有關防控措施。至此，內地所有省份均宣布解除一級響應。