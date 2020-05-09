【人事變動】曾駐守中印邊境　劉格平少將履新青海省軍區司令員

據青海省國防教育辦公室官方微信5月8日消息，中國青海省軍區司令員，近日在動員局局長王波濤、辦公室副主任馮光平、保障局副局長李兵等陪同下，赴海北州進行了為期兩天的考察調研。

2014年9月上旬，劉格平率領部隊摩托化開赴6號地區某地域，執行名為「颶風行動」的演練。（戈）資料圖片

上述消息顯示，原任新疆生產建設兵團軍事部部長劉格平少將，已任青海省軍區司令員。據此前今年4月消息顯示，原任青海省委常委、省軍區司令員曲新勇，已調任四川省軍區司令員。

公開資料顯示，劉格平曾任阿里軍分區司令員，2016年報道顯示，他已調任兵團軍事部黨委副書記、部長。2017年7月，他晉升陸軍少將軍銜。

值得注意的是，阿里軍分區位處中印邊境。2014年中印邊境對峙期間，劉格平曾下令執行「颶風行動」。據中國軍網報道，2014年9月上旬，劉格平接到命令，部隊摩托化開赴6號地區某地域，執行名為「颶風行動」的演練。

任務部隊在行進途中接到具體指令後，一邊火速前進，一邊安排各分隊的任務。拉練區域距離遠、海拔高、温度低、道路條件差、屬於無人區地域。在整個行動過程中，完全按實戰化條件嚴格要求，歷時375小時。

（綜合報道）