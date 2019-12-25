內地就業形勢嚴峻　中共全力防範「規模性失業」風險

中國經濟下滑壓力持續加大，穩就業成為中共高層面臨的首要問題。國務院總理李克強再次要求企業規範裁員行為，以6項重點措施防範內地爆發「規模性失業潮」。

8月19日，李克強在黑龍江哈爾濱主持召開部分省份穩就業工作座談會。（新華社）

國務院日前下發《關於進一步做好穩就業工作的意見》稱，各地區要第一時間處置因規模性失業引發的群體性突發事件，防止矛盾激化和事態擴大。處置過程中，當地政府可根據需要與可能、統籌不同群體就業需求，依法依規制定臨時性應對措施。

由李克強簽批的這份文件透露出，內地正在着手完善突發事件處置機制。文件指出，當前國內就業形勢保持總體平穩，但國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大；要堅持把穩就業擺在更加突出位置，做實就業優先政策，全力防範化解規模性失業風險，全力確保就業形勢總體穩定。

有分析指出，官方採用「規模性失業風險」和兩個「全力」的表述，顯示內地就業形勢惡化的嚴峻程度，或面臨更大規模的失業潮，高層不得不全力以赴去應對。

中美貿易戰等因素下，中國經濟下行壓力加大。國務院強調要把「穩就業」擺在更加突出位置。（資料圖片）

其實早在2019年5月份，國務院就成立了以副總理胡春華為組長的「國務院就業工作領導小組」。李克強直言要「面對十分複雜嚴峻的（就業）形勢」，胡春華則強調要守住不發生「大規模失業」的底線。

官方智庫社科院12月23日發布的《社會藍皮書：2020年中國社會形勢分析與預測》表示，由於經濟下行壓力和中美貿易摩擦影響持續發酵，周期性、結構性、摩擦性因素疊加作用，中國就業局勢變數和壓力都在增加，各種風險集聚。

藍皮書認為，宏觀經濟形勢對就業增長動能的影響逐步顯現，市場需求有所偏弱，伴隨着部分先行指標走弱，企業用工或進一步縮減，而中小微企業經營困境難解，就業基本盤壓力加大。

藍皮書表示，「隨着經濟下行壓力加大和外部市場不振，部分行業大型企業和優質企業為保增長目標，實施出口轉內銷或市場下沉，與中小企業爭奪低端市場，或將進一步壓縮同行業中小企業生存空間。」

藍皮書還稱，「在此輪調整中，可能出現行業、區域、企業之間此消彼長的分化加劇，一些企業為應對經濟危局將加快轉型升級、『瘦身』求存，縮小用工規模，行業性和區域性失業風險也可能進一步擴大，需要持續予以高度關注。」

7月19日，廣西南寧，求職者在高校畢業就業創業一站式服務中心諮詢。（視覺中國）

中國明年高校畢業生規模預計將持續擴大，2020年應屆畢業生將達到874萬人，比2019年增加40萬人。加之2019年及之前積累的歷屆離校未就業畢業生，人力資源市場上畢業生供給人數將有所增加。

往年吸納高校畢業生較多的金融、計算機、房地產、汽車等相關行業的發展不容樂觀，其用人需求難以有效擴大，將導致高校畢業生就業壓力持續高於往年。

此外，2019年以來，外來農業戶籍勞動力調查失業率就持續高於上年同期，且有逐步走高趨勢。藍皮書也指出，在此輪經濟下行和經濟衝突中，農民工未來就業形勢不容樂觀。