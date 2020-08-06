加拿大籍男子徐偉洪在華製毒罪成　廣州中院一審判處死刑

廣州市中級人民法院今天（6日）通報一起加拿大籍被吿人涉嫌製造毒品罪被判處死刑案件。

通報稱：6日上午，廣州市中級人民法院對被吿人徐偉洪（加拿大籍）、温冠雄製造毒品案作出一審判決，以製造毒品罪判處徐偉洪死刑，並處沒收個人全部財產；另一名被吿人温冠雄，男，45歲，廣東廣州人。判處温冠雄無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

加拿大籍男子徐偉洪廣州製毒罪成，一審判處死刑。（截圖）

據瞭解，2016年10月，徐偉洪購買製毒原料、工具，夥同温冠雄在温冠雄的別墅內製造毒品氯胺酮並存放于徐偉洪位於廣州市海珠區的住處。公安人員在上述住處和別墅繳獲毒品氯胺酮120.56千克。

按照中國法律，涉嫌走私、販賣、運輸、製造鴉片1千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品數量大的，就可視情節嚴重性被判處15年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。

而加拿大籍被吿人徐偉洪夥同他人制造的毒品已遠遠超過上述數額。

事實上，加拿大籍人在中國因販毒被判處死刑的案例不在少數。2019年4月30日，廣東省江門中院對一起特大跨國制販毒品案進行一審宣判，加拿大籍被吿人范威被判死刑。

遼寧省大連市中級人民法院2019年1月14日發表聲明稱，1月14日，遼寧省大連市中級人民法院以走私毒品罪對加拿大籍被吿人謝倫伯格判處死刑。

因走私毒品被一審判處15年有期徒刑而遭到中國檢方駁回後，加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）再審被判處死刑。（微博@寰亞SYHP）

謝倫伯格案也是諸多類似案例中最為被外界關注的一起案例。因為華為公司首席財務官孟晚舟事件後，中加關係迅速進入冰河期。有不少聲音指，謝倫伯格被判處死刑是中國對加拿大官方拘捕孟晚舟的「回應」。

但也有聲音對此並不認同。

韓國《中央日報》2019年1月15日也報道稱，中國當局一直以來不論本國人外國人，對於走私海洛因滿50克或者鴉片滿1千克的，應該處以死刑。

報道稱，2014年3名韓國毒販也因為走私毒品被執行了死刑。此次中國法院對謝倫伯格的死刑判決，並非個例，也談不上與孟晚舟事件有關聯。

加拿大媒體環球新聞（Global News）2018年12月26日報道，2009年，中國對走私海洛因的英國人阿克毛（Akmal Shaikh）執行了死刑。2010年，中國又對走私毒品的日本人赤野光信執行了死刑。