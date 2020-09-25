國家宗教局局長：中國基督教徹底擺脱了外國勢力控制和影響

中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會9月23日在上海舉行中國基督教發起三自愛國運動70周年紀念會。中共中央統戰部副部長、國家宗教局局長王作安表示，「中國基督教徹底擺脱了外國勢力的控制和影響，政治面貌發生了根本變化」。

中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻牧師宣讀了《中國基督教三自愛國運動70周年總結》。總結指，基督教中國化是按「三自」原則（自治、自養、自傳）辦好教會的重要目標，是中國教會自身發展的客觀要求，是與社會主義社會相適應的必由之路，是中國基督教三自愛國運動的長期使命。總結稱：「我們要繼承老一輩愛國愛教的好傳統，不斷傳承三自精神，始終堅持我國基督教的中國化方向，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出應有的貢獻。」

王作安表示，70年來，通過開展三自愛國運動，中國基督教徹底擺脫了外國勢力的控制和影響，中國基督教的政治面貌發生了根本變化，中國基督教事業得到健康傳承發展；在今年抗擊疫情鬥爭中，我國基督教界堅決貫徹黨中央的決策部署，同全國各族人民風雨同舟，共克時艱，堅決落實「雙暫停一延遲」（暫停開放宗教活動場所，暫停一切集體宗教活動，宗教院校延遲開學）要求，牢牢守住宗教界抗疫防線，為打贏疫情防控人民戰爭發揮了積極作用，展現了基督教界人士和信教群眾的家國情懷，詮釋了我國基督教的愛國精神，是三自愛國運動精神特質在新時代的生動體現和具體實踐。

他說，希望中國基督教界著眼于世界百年未有之大變局和中華民族偉大復興戰略全局，認真學習貫徹習近平關于宗教問題和宗教工作的重要論述，把推進基督教中國化作為基督教工作的主線，不斷增強「五個認同」（不斷增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同）、深化神學思想建設、加強管理制度建設、維護基督教領域正常秩序、加強教會人才培養、正確開展對外交流，推動基督教事業跟上國家發展進步的步伐，在走與社會主義社會相適應道路上不斷取得新進步。