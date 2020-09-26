中國生態環境部部長黃潤秋：呼籲攜手共建「地球生命共同體」

中國生態環境部部長黃潤秋24日說，中方呼籲各方堅持共建「地球生命共同體」，主動為生物多樣性保護和可持續利用調動資源，積極參與「2020年後全球生物多樣性框架」的制定進程，推動全球層面相關問題的妥善解決。

在24日舉行的「2020年後生物多樣性展望：共建地球生命共同體」部長級線上圓桌會上，黃潤秋說，中國政府高度重視應對全球環境挑戰。在生物多樣性保護方面，中國堅持生態優先、綠色發展，以實際行動推動實現《生物多樣性公約》三大目標。截至2019年底，中國各類自然保護地面積達到陸域國土面積的18%，提前實現「愛知目標」提出的到2020年達到17%的目標。

話你知：生物多樣性公約第十屆締約國大會於2010年10月18日至19日於日本愛知縣名古屋舉行。檢討第六屆締約國大會時訂立的<2010生物多樣性目標>(2010 Biodiversity Targets)，被稱為「愛知目標」。

黃潤秋說： 「面對全球性危機和挑戰，人類是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體，只有秉持人與自然和諧共生，加強全球生物多樣性保護合作，才能謀求可持續發展。」他表示，中方呼籲各方堅持共建地球生命共同體，以全人類共同利益為出發點，相向而行，主動為生物多樣性保護和可持續利用調動資源；堅持綠色發展，推動疫情後經濟「綠色復蘇」；堅持多邊主義，加強在生物多樣性保護與綠色發展領域的對話與合作，為全球環境治理注入更多積極因素。

聯合國副秘書長劉振民，來自巴西、法國、德國、印度等的17位部長級代表，以及聯合國環境規劃署、《生物多樣性公約》秘書處、世界自然保護聯盟等國際組織和非政府組織代表線上或以錄製影片方式參會。