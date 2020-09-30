福建原副省長張志南被「雙開」　中紀委指其敷衍應付中央抗疫決策

9月30日下午，中紀委國家監委網站發布消息稱，福建省委原常委、原副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍、開除公職，終止其中共十九大代表資格，移送檢察機關審查起訴。張志南也就此成為2020年被「雙開」的「首虎」。

通報稱，張志南不僅大搞權錢交易，還敷衍應付中共中央關於抗擊新冠肺炎疫情的重大決策部署。

此外，通報還指張志南還對抗組織審查，搞迷信活動；不按規定報吿個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益；家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易；徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

張志南仕途起步於福建，最終在副省長職位上落馬。（微博@福州建設發展）

資料顯示，張志南出生於1960年10月，福建龍岩人，曾任福建團省委書記，三明市委常委、副市長，省政府副秘書長，省發改委主任等職。2008年1月，張志南晉升福建副省長，2011年11月躋身省委常委，併兼任省政府黨組副書記。

2020年4月12日晚，張志南被宣布因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查，成為今年首個被查的省部級幹部。

根據中央紀委國家監委網站披露的信息顯示，今年已有14名中管幹部被查，最近一名是江西省人大常委會原副主任史文清。值得註意的是，「在新冠肺炎疫情大考關頭貫徹落實黨中央重大決策部署不力，敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義」是今年14名被查的中管幹部處分通報中首次出現。