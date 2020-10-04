英媒：英加強對中國學生「敏感學科」申請審查　數百人將受影響

據英國《泰晤士報》報道，當地時間10月1日起，英國政府加強了對外國學生在英大學學習科目的安全審查，此舉措會導致數百名中國研究生被禁止在英國大學學習所謂的「敏感學科」。 據稱，數百名中國學生將拿不到簽證或被吊銷簽證。而限制中國學生的敏感科目據悉包括航空航天，人工智能，網絡安全等與國防科學有關的領域。

報道稱，英國政府外交及聯邦事務部和發展部從10月1日起擴大對申請在英國學習的外國人准入學科的安全審查職權範圍。政府的審查目標涉及評估外國學生申請的科目是否牽涉英國的國家安全。在所有的擔憂中，英政府主要擔心知識產權盜竊問題。

中國是英國最大的留學生來源國。在英國留學的中國學生總數超過十萬人。（網絡圖片）

《泰晤士報》說，由於政府這些部門收緊了對大學的准入規定，將會有數以百計的中國留學生面臨被禁止在敏感學科學習和工作。這些人主要是在大學第三階段讀博士的研究生。

據瞭解，英國國家安全委員會的部長們2020年早些時候已經初簽署了一些更嚴格的規則方案。這些措施旨在阻止數百名中國學生進入英國。對於那些已經註冊獲得簽證的學生，如果他們被視為存在安全風險，將被吊銷簽證。

另據自由亞洲電台報道，英國外交部表示，政府近期擴大了學術技術批准系統，以覆蓋軍事技術領域，確保英國能夠抵禦千變萬化的全球威脅。

英國外交部表示，英國歡迎包括中國學生在內的所有外國學生前來學習，但「不會接受有損我們國家安全的合作項目」。