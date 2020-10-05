十一國慶｜新華社：入境澳門內地游客增多　較往年仍有較大差距

據新華社4日報導，隨著「十一」黃金周進入中段，入境澳門的內地旅客有所增多，但與往年同期相比仍有較大差距。

來自湖南的遊客張小姐稱，她在恢復辦理澳門旅客簽注第二天就去申請，所幸在「十一」前拿到了簽注。在入境時需要出示紙質核酸證明，總體上通關過程順暢。張小姐說，澳門的景點人不算多，這樣的旅游體驗反而更好一些。

大三巴牌坊附近一家手信店的營業人員趙小姐對記者表示，對於黃金周她們提前做了准備，但是游客比預期要少得多。疫情對生意影響很大，希望以後游客可以慢慢多起來。

為了迎接內地游客，今年的澳門特區政府准備了煙花表演等文化活動，一年一度的光影節也提前舉行。此外，澳門還面向內地民眾提供一系列旅游、酒店和機票優惠，特色店計劃也擴展到了氹仔和路環離島區，其中不乏傳統老店與網紅店，吸引游客。

但數據顯示，入境澳門旅客量仍較往年同期有較大差距。澳門特區政府旅游局公布，「十一」黃金周前三天，訪澳旅客合共58345人次，下跌87.2%，其中訪澳內地旅客共55089人次，下跌86.1%。

有分析指，今年國慶節恰逢中秋，按照內地居民在家團圓的習慣，會推延外出旅行的計劃。另據記者了解，9月23日內地恢復辦理赴澳門旅游簽注，但內地民眾還無法使用自助服務，人工辦理簽注需要一定周期，這些因素多少都影響了內地民眾黃金周赴澳門旅行的安排。