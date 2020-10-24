華為Mate 40系列預售京東28秒即售罄　炒價最高達千元

華為Mate 40系列周五（23日）在多個平台開始預售，由於當天正好是iPhone 12系列正式發貨第一天，正面對決下，華為成績備受關注。 據內媒報道，京東稱華為Mate 40系列在該平台賣爆，全系產品28秒即告售罄，華為商城也不斷處於暫時缺貨狀態，有深圳華強北渠道商更表示加價是肯定的，最高能加1000元（人民幣．下同）。 另一方面，華為麒麟高端晶片在9月15日後成絕唱。有分析指出，華為短期內在國內高端市場的最大挑戰並非蘋果，而是到底可以生產多少Mate 40系列的手機。

華為Mate 40系列全球線上發布會周四（22日）正式舉行，發布了四款機型，分別是Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate 40 RS 保時捷（Mate 30E pro 5G）。不過在周五凌晨，搶不到Mate 40系列的聲音不絕於耳。當日約0時11分，華為商城一直顯示排隊中，不久即顯示已售罄；早上10時08分，華為商城再次放貨，不久後華為Mate 40 Pro和華為Mate 40 Pro+同樣均顯示暫時缺貨，並截至晚上9時依然顯示暫時缺貨。

京東稱華為Mate 40系列28秒即告售罄。（網上圖片）

京東方面，新機於凌晨開啟預售後隨即賣爆，除了不足半分鐘即告售罄下，華為Mate 40系列發布會也受到極大關注，累計407萬人在京東觀看，獲讚1013萬。至於在二手交易平台上，例如閒魚等，已有不少轉賣預售購買名額的賣家蠢蠢欲動，名額索價100至300元不等。

華為手機Mate 40系列發布。（微博圖片）

現時華為Mate 40系列手機僅公布海外售價，國內版本售價要在本月30日的發布會上才正式揭曉。按以往規律，國內版本售價通常比海外版便宜不少，一名深圳華強北渠道商表示，雖然具體價格要等國內發布了才定，但「加價是肯定的，最高能加1000塊」。據中信證券最新研報指，華為Mate 40國內定價預計比歐元定價低兩至三成，預計Mate40系列銷量在千萬量級。

大批民眾排隊買iPhone 12系列。（每日經濟新聞）

與此同時，iPhone 12及iPhone 12 Pro也於周五正式發貨，有內媒記者到深圳益田假日廣場的蘋果直營店觀察，發現現場已經有十幾人在排隊，更有多名「黃牛」正在交易的，據他們稱，iPhone 12 Pro目前加價1000至1500元，iPhone 12則大概為200元，價格每半小時或一小時變動一次。

有分析指，在「雙11」即將到來之際，蘋果、華為這高端手機市場兩把交椅相繼推出5G旗艦手機，毫無疑問將點燃消費者的換機熱情。

華為麒麟高端晶片恐成絕唱

另一方面，由於美國限供，華為麒麟高端晶片無法在9月15日後繼續製造，成為絕唱。貨源相對緊張下，報道指，華強北有商家透露搭載華為麒麟晶片的手機普遍漲價約300元，且無上限，其中華為mate 30保時捷版漲價較多，達3000元，另更有經銷商開始囤貨華為手機。

華為目前正致力於解決晶片「無法自造」的難題。（Reuters）

雖然華為自美國加大限供以來，一直在累積晶片儲備，不過但公司從未對外透露過庫存儲備，令外界憂慮一旦儲備晶片用完，華為未來不知將如何正常出貨。報道引述一名不願具名的分析師透露，華為麒麟晶片的備貨量應有約1000萬，惟因存在一定的次品率，故實際數量可能更低。

市場調研機構Canalys分析師賈沫則指出，從短期而言，華為國內高端市場的最大挑戰並非蘋果，而是到底可以生產多少Mate 40系列的手機，因這直接影響到華為的表現。

（每日經濟新聞）