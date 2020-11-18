國務院：開展新一輪汽車下鄉　鼓勵有條件農村居民購買貨車

國務院總理李克強11月18日主持召開國務院常務會議，要求按時間表抓緊做好區域全面經濟伙伴關系協定落地實施國內相關工作；部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力；確定適應消費升級支持「互聯網+旅游」的措施。

會議指出，今年消費遭受疫情嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難。要按照黨中央、國務院部署，實施擴大內需戰略，進一步促進消費。

會議指：一要擴大汽車消費，鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標准汽車並購買新車，給予補貼。二要促進家電家具家裝消費，鼓勵地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。三要提振餐飲消費，鼓勵餐飲企業提升菜品、創新經營，支持推介優質特色飲食。四要以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費，加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設，打擊假冒偽劣，優化農村消費環境。

為促進常態化疫情防控下旅游業健康發展，會議確定了支持「互聯網+旅游」發展的措施。支持建設智慧旅游景區，鼓勵景區加大線上營銷力度，引導雲旅游等新業態發展。完善包容審慎監管，打擊坑蒙拐騙。