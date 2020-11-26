馬勒當拿逝世｜生前曾多次訪華　內地網民：我們和父輩的共同記憶

據外媒報道，阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）周三（25日）因心臟驟停，搶救無效逝世，終年60歲。阿根廷將哀悼三天，全球多個領袖及多地球迷也表示沉痛哀悼。 對於多數中國球迷來講這也是再熟悉不過的名字，內地網民紛紛在社交平台留言表示哀悼。而馬勒當拿與中國的緣分頗深，他生前曾多次造訪中國，也曾被邀請到中國踢球。

馬勒當拿逝世，終年60歲。（新華社）

1996年7月25日，馬勒當拿首次赴中國。阿根廷小保加去北京和北京國安在工人體育館進行了一場熱身賽，馬勒當拿作為球隊隊長登場，吸引數萬名球迷現場觀戰，小保加2-1取得勝利。同年馬勒當拿還率領小保加和四川全興進行了一場商業賽，那時的全興在內地人氣極高，最終小保加以3-0擊敗全興，馬勒當拿一人策動了全部進球。當時馬勒當拿所到之處，都會得到中國球迷的熱烈歡迎。

2003年11月，馬勒當拿第二次到中國，那時已經退役6年的他登上萬里長城，並說道：「原來我也過了一把好漢癮」。

2008年8月，馬勒當拿以阿根廷國奧隊顧問身份，第三次到訪中國，並見證了阿根廷隊衛冕冠軍的歷史性時刻。

2010年，馬勒當拿第四次到中國，與中國紅十字基金會簽約，在慈善活動中，他捐贈了個人物品以及參加了兩場公益比賽，並且所得收益全部用於慈善事業。當時他還對中國足球表達了祝福「在足球領域，中國是沉睡的雄獅，我相信有一天中國足球必然會騰飛」。

2012年1月和8月，馬勒當拿又兩次到中國參加慈善活動。關於中國足球的未來發展方向，馬勒當拿和中國足協的相關人員交流心得意見，尤其是對青少年的培養提出了非常多的建設性規劃。

2017年3月10日，馬勒當拿還曾在社交媒體宣布將來中國工作。他同年在阿根廷接受採訪時，再次寄語中國足球，指如果世界盃沒有中國隊會是很大的遺憾：「中國人口眾多，我相信中國隊一定會能在不久的將來，在世界杯的舞台上大放光彩。我也相信，我能夠對中國足球發展有所幫助。」

馬勒當拿2017年曾在Instagram宣布，他要前往中國工作，並發布了一張自己手持中國國旗的照片。（網絡圖片）

馬勒當拿逝世後，不少內地網民在微博表達哀悼，「一路走好，球王再見」、「馬勒當拿是自己父親的偶像，是自己開始看球的契機」、「變成了我們和父輩共同的記憶」。

也有網民將高比拜仁（Kobe Bryant）的離世與馬勒當拿的離世看成是兩代人的回憶，「高比的離開，馬勒當拿的離開，兩代人的青春偶像」、「2020.1.26，父親在擔心第二天起來該怎麼安慰孩子。2020.11.26，孩子在擔心明天早上起來該怎麼安慰爸爸​」。

（綜合報道）