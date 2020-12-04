【多圖】解放軍直-20實戰畫面公開　演習疑出現漏洞

自服役以來，中國戰術通用直升機直-20就備受關注。官方在最新報道中披露直-20在軍隊中的表現。

直-20的服役對解放軍來說意義重大。（VCG）

12月3日，「中國軍視網」公開了解放軍南部戰區陸軍第75集團軍所屬空中突擊旅的演練畫面，出現有直-10、直-8G、直-20，以及卡車炮等武器裝備。作戰人員從直-20上實施機降引發外界關注。除多機編隊飛行外，不少近距離的鏡頭也是以往少見。

不過，在實施機降時，有網民指出，直-20機降繩索卡扣並未固定，十分危險。「主鎖鎖扣沒有扣好，這樣是很危險的。」「防脫鉤旋扣沒到位，圖省事呢。」

中國稱直-20是自行研製的一款10噸級中型通用直升機，因外觀類似美軍UH-60「黑鷹」直升機，曾被戲稱為「中華田園鷹」。

在最近的報道中，直-20的總設計師鄧景輝就獲得「航空航天月桂獎」。央視披露，直-20還突破直升機防冰除冰系統難題，令中國成為少有的世界直升機防冰除冰技術俱樂部成員（其他三國為美俄法），這讓直-20擁有出色的高原飛行能力。

今年以來，不少直-20改進型試飛畫面不斷曝光，其中最受關注的當屬海軍版本的直-20的運輸型和反潛型。

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空中突擊旅這一部隊編制則是於2017年7月30日正式公開，彼時中共中央軍委主席習近平在朱日和基地舉行「沙場閲兵」。

解放軍設立空中突擊旅被視為是陸軍由平面作戰轉向立體作戰，是陸軍改革的重點方向之一。公開信息顯示，解放軍已設立兩支這樣的部隊，分別隸屬中部戰區第83集團軍和南部戰區第75集團軍。

空中突擊旅在作戰中，由直升機搭載步兵進行立體作戰，在武裝直升機和地面火炮的支援下，將作戰部隊投送到地面載具難以快速到達的重要地域實施突擊作戰。