中國詩歌學會曝腐敗醜聞　兩管理層互指對方斂財

中古詩歌學會日前發布公告稱，中國詩歌學會前任副秘書長祁人被指涉嫌職務侵佔，遭警方立案。 不過，稍後祁人本人發聲明否認，稱與自己曾舉報該學會現任會長黃怒波不能擔任會長一事有關，又表示黃涉嫌行賄受賄，自己會進行舉報。

12月6日，隸屬於中國作家協會的中國詩歌學會在官網發布公吿稱，祁人在任職期間，利用職務之便，先後創立兩個公司，並用這兩個公司侵佔中國詩歌學會舉辦的「詩歌萬里行」活動的收益。這兩家公司的股東都是祁人的妻子、岳母、前妻，其中一家公司的股東還包括作家出版社青春文學編輯部副主任錢英（中國全國人大常委、中國作協黨組成員兼副主席吉狄馬加妻子）。

公吿還稱，初步證明祁人長達十三年期間，冒領獲取各種報酬和費用近40萬元，轉移、侵吞了近500萬元資金，隱瞞「中國詩歌萬里行」活動收入。學會於11月4日向北京警方報案，12月2日已被正式立案。

但對於上述公吿，祁人7日在自己微博發表聲明稱，自己遭造謠污衊，實際上一切正常，沒有任何公安部門找他了解情況。他說，「黃某以中國詩歌學會名義發佈公吿，系黃某不擇手段，為達陰險目的的造謠。」

他還表示：「黃某之所以要在官網上發佈公吿，可能跟我舉報他是失信被執行人，不能擔任詩歌學會會長一事有關。」聲明稱，「對於黃某行賄受賄的歷史事實，本人將竭盡全力，繼續向有關部門舉報」。

祁人所提到的「黃某」是2015年起開始擔任該學會會長的中坤集團董事長黃怒波。黃怒波畢業於北京大學中文系，曾任職中宣部，後來下海經商。據媒體報道，這名「商界詩人」超過十次被列入失信被執行人名單，因此被祁人舉報。