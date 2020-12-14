指中國未盡空氣污染管理義務　韓民間人士起訴中韓政府敗訴

近年來，韓國國內部分人士指責中國製造空氣污染影響韓國，還有人對中國政府提起訴訟。據韓聯社11月11日報道，一起三年前韓國民間人士就空氣污染對中韓政府提起的訴訟有了結果，韓國首爾中央地方法院做出判決，裁定原吿敗訴。

2017年5月，韓國公民團體「環境財團」代表崔冽、農林部前長官金成勛等90多人，針對韓國和中國政府提起訴訟，每人索賠額300萬韓元（約2.1萬港元）。原吿稱，中國政府沒有盡到污染物管理義務，韓國政府則疏於查明霧霾天氣原因、保護國民安全和幸福追求權等義務。

2019年12月10日，在韓國首爾的一個公園裏，遊客們戴着口罩，以防止空氣污染。（AP）

韓國政府曾對此反駁稱，政府為查明霧霾成因、制定對策付出了不懈努力。由於原吿提出的受害事實和證據不夠具體，政府不能對此承擔法律責任。

近幾年來，韓國在治理空氣污染上，實施了多種措施。與此同時，韓國部分政界和民間人士亦多次指責中國應為空氣污染負責。

2019年3月，時任中國外交部發言人陸慷曾強調，對於霧霾的成因，近幾年很多國家都很關注，也都認識到這一成因是非常複雜的。對於（霧霾）成因和如何治理，需要本着科學的態度，如果大家能形成合作，當然是很好的。