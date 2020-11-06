空氣污染襲港｜10區空污指數爆錶！即看邊區最嚴重　口罩都無用？

【空氣污染／空氣質素健康指數／邊區空氣最差】本港空氣質素轉差，環保署表示，今日（11月6日）部份一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」，即「爆錶」水平。《香港01》翻查環保署數據，發現有幾個地區特別嚴重，究竟你住的那個地區空氣污染情況如何？哪個地區又最差呢？

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環保署解釋，受東北季候風和熱帶氣旋艾莎尼外圍環流共同影響，本港天氣普遍晴朗，惟和緩北至東北風帶來一股背景污染較高的大陸氣流，同時不利空氣污染物擴散，而日間陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成；加上在巿區部份地區及路邊，較高的臭氧水平會加速二氧化氮形成。

環保署預測，今日稍後時間部份一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，明日（11月7日）空氣污染水平仍會比平常高。

以下為2019年9月至2020年8月各監測站空氣污染物濃度（按紅點查看）：

邊個區空氣最差？

空氣差，呼吸都容易不暢順。《香港01》翻查環保署空氣質素健康指數一般及路邊監測站數據，發現多個區健康風險都達到「甚高」至「嚴重」爆錶水平，但究竟哪個地區目前空氣質素最差呢？

即看你居住／工作那區空氣污染情況（從低至高排列）▼▼▼

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外科及N95口罩無用？

空氣差時，大家或會佩戴口罩阻隔污染物，但衞生防護中心提醒，外科口罩及N95防護口罩對預防吸入一氧化碳、二氧化氮、臭氧和二氧化硫等空氣污染物作用不大。

衞生防護中心解釋，雖然外科口罩可以過濾較大懸浮粒子，但研究顯示此類口罩不能有效過濾10微米以下的懸浮粒子，更不能過濾2.5微米以下的微細懸浮粒子；至於N95口罩，中心說其過濾功能視乎口罩能否緊貼面部，長時間戴上亦會令人感到不適。