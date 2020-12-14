北京舉行原應急管理部部長王玉普遺體送別儀式　栗戰書等現身

12月14日上午，中國工程院院士，原應急管理部部長、黨委副書記王玉普遺體送別儀式在北京八寶山革命公墓舉行。

據中國應急管理部網站消息，14日9時許，中共政治局常委、中國人大常委會委員長栗戰書，國務院副總理孫春蘭，國務委員王勇，國務院前副總理劉延東，第十二屆中國政協副主席李海峰，國家機關有關部委負責人，中國工程院院士代表，有關省市和央企負責代表，在王玉普遺體前肅立默哀。

另外，中國應急管理部副部長黃明帶領黨委全體成員集體送別。

12月8日10時45分，王玉普因病醫治無效，在天津逝世，享年64歲。王玉普在病重期間和逝世後，中共中央有關領導分別以不同方式表示慰問和哀悼。

資料顯示，王玉普，1956年10月出生於遼寧新民，是一位「老石油人」，他34年的工作生涯，其中有近30年是在石油系統度過，由大慶油田一名技術員升至大慶油田管理局局長。

直至2009年，王玉普出任黑龍江省副省長。此後歷任中國全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記；中國工程院副院長、黨組副書記；中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記兼中國石油化工股份公司董事長；任中國國家安全生產監督管理總局局長、黨組書記。2018年3月，王玉普任中國應急管理部部長。

中國應急管理部是2018年3月中國進行黨政機構改革時才成立的部門。自成立以來，該部幾乎所有重要的會議和考察都是由副部長黃明出面。本應該負責具體事務的部長王玉普，除了2018年4月16日出現在應急管理部的掛牌儀式上，以及當年下半年的幾次部門會議出席不發言，幾乎沒在其他公開場合出現過。包括2019年3月中國兩會期間的「部長通道」，2020年1月6日至7日的中國應急管理工作會議，王玉普也接連缺席。