央視：解放軍突擊車裝備遙控機槍演練　可精確壓制敵火力點

央視軍事微博12月14日消息，解放軍第72集團軍某輕型合成旅近期展開實彈戰術演練，期間使用了遙控機槍。

報道稱，此次行動的主角為新型防護性突擊車，通過遙控機槍，精確壓制敵火力點；搭載步兵迅速通過敵前沿，直插縱深控要；下車後，步兵使用單兵火箭、雲爆彈、重機槍等多型火器打擊。

遙控武器系統又稱遙控武器站（remote weapon system，簡稱RWS）是一種車載、遙控操作的武器系統，經由車內人員操作，除裝填外大部時間無須暴露車外，提高人員安全性。

新型防護性突擊車部署遙控機槍射擊（請點擊大圖瀏覽）↓↓↓

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遙控武器系統可配備多種武器，包括機槍、榴彈發射器甚至反坦克導彈，由於固定在車體頂部及具有火控系統，武器更為穩定，準確度亦更高。

值得一提的是，伊朗重要核物理學家不久前遭到暗殺，伊朗媒體稱，被用於行凶的可能就是以色列製造的通過衛星控制的槍支。

另據美國《防務博客》網站12月8日消息，印度方面已經向以色列訂購了類似的輕型遙控武器站，到貨後將安裝印度軍隊已列裝的新型俄製AK-203突擊步槍，未來將部署到重要基地附近以及邊境地區，實現無人值守，並可能為其配備熱成像系統，以便可以全天候使用。