中共將迎建黨一百周年　多部獻禮影片密集籌備中

2021年是中國共產黨成立100周年，圍繞慶祝建黨100周年的主線，內地目前已有一批主旋律獻禮片正在籌備中。 據不完全統計，將有《紅船：開天闢地》、《將星傳奇》、《鄧小平小道》、《我的父親焦裕祿》、《茂芝火種》等近十部獻禮影片。

據新華社12月20日消息，電影《紅船：開天闢地》已正式啟動，中共中央黨校副校長何毅亭在啟動儀式介紹，影片將講述中國共產黨是如何起步、如何「開天闢地」的，用電影藝術形式反映「紅船精神」，呈現中國共產黨人的特殊精神品質和精神內核。影片預計於2021年7月在全中國上映。

電影《紅船：開天闢地》啟動儀式。（網絡圖片）

作為主旋律題材，慶祝建黨100周年題材也成為主管部門扶持的重點。4月29日，中國國家電影局召開電影系統應對疫情工作視頻會議，中共中宣部常務副部長、中國國家電影局局長王曉暉強調，要堅持「內容為王」，進一步激發創作生產活力。

對中共來說，2021年最大的一件事就是中共建黨100周年的紀念活動。

國家廣電總局較早前宣布，2021年將播出近百部慶祝建黨100周年為主題的電視劇集，名為「理想照耀中國」的展播活動將從2021年1月1日開始，以各地電視台的衛星頻道、主要視聽網站為重點平台，展播這類劇集作品，「展播將貫穿2021年全年，梯次遞進，六七月間形成高潮後繼續保持熱度，做到長流水、不斷線、高潮迭起」。

電影《鄧小平小道》早前已經開機。（網絡圖片）

上海新建的中共一大紀念館已於2019年8月31日開工，計劃2021年7月1日中共建黨日建成開放。包括廣州的中共三大會議舊址在內的各地大批與中共有關的歷史建築，2020年以來都相繼閉門修葺或擴建，重開時間都定在2021年7月1日。

此外，在中國共產黨的百年壽辰之際，中共中央總書記習近平會如何定義這個「百年老黨」，並留下他自己的烙印，很值得留意。

根據中共十九大修改的《中國共產黨章程》，「兩個一百年」旨在中國共產黨成立100年之際（即2021年）全面建成小康社會及在中華人民共和國成立100年時（即2049年）全面建成社會主義現代化強國。

有分析指，習近平對中共百年目標重新定義 「從全面建成小康社會到基本實現現代化，再到全面建成社會主義現代化強國，是新時代中國特色社會主義發展的戰略安排」。

習近平為達成「兩個一百年」設立的階段性目標，也讓習近平提出的執政理念更顯具體。