印軍於中巴邊境測試「世界最強」火炮　累計發射逾2000枚炮彈

中印邊境對峙持續，印度正積極部署軍事力量。21日最新消息指，印軍在中巴邊境測試印度國產ATAGS榴彈炮，並在該區域累計發射超2,000多枚炮彈。有印方人士更表示，ATAGS是世界上最好的火炮。

印度國產ATAGS榴彈炮。（資料圖片）

據印度防務媒體「DenfenceXP」網站報道，印度國防研究與發展組織頂尖科學家表示，印度國產ATAGS榴彈炮是世界上最好的火炮，該炮最遠射程能夠達到48公里，這種國產火炮可以滿足印度陸軍對1,800門火炮的需求，在這一領域無需進口。

報道稱，ATAGS榴彈炮已經在靠近中國邊境和巴基斯坦邊境等地區發射了2,000多發炮彈。ATAGS火炮項目負責人加德（Shailendra V Gade）稱，這種火炮系統遠比世界其他任何火炮的性能都好，包括以色列「阿託斯」（ATHOS）榴彈炮。

當被問及ATAGS是否比中國和巴基斯坦現有的火炮更好時，加德表示，ATAGS是世界上最好的火炮。

加德稱，相比世界其他火炮，ATAGS的性能更先進，該炮一分鐘可以發射5發炮彈，而其他火炮只能發射3發炮彈。

報道指，印度軍隊正在考慮購買大約1,600門火炮，並將以色列的「阿託斯」火炮作為備選方案。

被問及印度是否有必要從國外進口榴彈炮時，加德回應稱完全沒必要。「我覺得印度作為一個國家，已經發展了核心競爭力和技術，以滿足該國對世界級火炮的要求。」

雖然加德對ATAGS榴彈炮展現出極大的自信，但印度陸軍卻遲遲未下單，事實上印度陸軍此前就曾指出了ATAGS存在的問題。9月17日，印度陸軍在測試ATAGS榴彈炮時出現了炸膛事故，造成3人受傷。

有分析指，為了達到更遠的射程，該炮的燃燒室由22升增加到了25升。雖然創下了48公里射程的世界紀錄，但意味着火炮要承受更高的膛壓。在印度低下的炮管加工能力之下，自然可能發生炸膛事故。

一位印度陸軍軍官說，它還沒有展示出「像自動步槍一樣」的持續射擊能力。「我們現在擁有的是單發射擊模式的槍支，就像栓式步槍。