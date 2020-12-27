內地監管部門約談螞蟻集團　通報四大罪狀　提五大整改要求

12月24日（上周四）官媒消息稱，中國市場監管總局對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，人行等4大監管機構亦會約談螞蟻集團，督促螞蟻集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。 中國金融監管部門27日（周日）公布對螞蟻集團的二度約談結果。新華社消息稱，26日，中國人民銀行副行長潘功勝代表四部門就約談情況回答記者提問，披露螞蟻集團涉嫌藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為等主要問題。

中國人民銀行副行長潘功勝代表四部門就約談情況回答記者提問，披露螞蟻集團涉嫌藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為等主要問題。（資料圖片）

潘功勝12月26日當天在披露對螞蟻集團的約談情況時說，監管部門指出了螞蟻集團目前經營中存在的主要問題：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

潘功勝說，近期中央政治局會議、中央經濟工作會議對強化反壟斷和防止資本無序擴張等作出了一系列重要部署，對做好相關金融管理工作提出了明確要求。金融管理部門將以此為根本遵循，依法依規監管金融市場主體，嚴肅查處違法違規行為，強化約束資本無序擴張，維護公平競爭和金融市場秩序。

同時，潘功勝代表中共對螞蟻集團的行為作出定性，認為「螞蟻集團成立以來，在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮了創新作用」，而「作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任」。

對於螞蟻集團的整改，潘功勝要求，一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人資料私隱。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

他並指螞蟻集團要充分認識，「對標監管要求，盡快制定整改方案和實施時間表」。