心臟支架均價約700元　北京廣東福建等18個省市元旦落地實施

國家醫保局去年11月宣布，將會集中大量採購超過100萬個心臟支架，令其成本從動輒萬元（人民幣．下同）以上，降至每個僅需約700元，是需接受「通波仔」手術的心臟病患者的福音。 今日（1月1日），集中帶量採購中選結果在北京、天津、遼寧等18個省市正式落地實施，這些地方的患者可用上集採後的心臟支架。

部分冠心病患者的心血管堵塞，需接受冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔手術」）。 (資料圖片／盧翊銘攝)

據介紹，國家組織心臟支架集中帶量採購首批落地實施的18個省市（區），包括北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、甘肅、青海、新疆。首批落地的18個省市（區）中選產品本地庫存量平均達到協議採購量的33%，能夠滿足醫療機構首月使用需求。其餘省份將在1月份陸續落地實施。

國家組織心臟支架集中帶量採購於2020年11月初產生中選結果，10個中選品種，由均價1.3萬元降到700元左右，降幅超過90%，預計節約醫保基金109億元。

藥監部門隨後於12月31日前對所有中選企業開展全項目監督檢查，保障中選冠脈支架質量安全。衛健部門組織醫療機構簽訂採購協議，明確生產配送關係，加強醫療機構庫存量監測。醫保部門督促中選企業按中選價掛網銷售，同時出台醫保支付政策，確保降價後的心臟支架能讓患者用得上、可報銷。內地每年約有100萬冠心病患者植入心臟支架，患者能用上中選的心臟支架，將大大減輕患者的就醫負擔。

心臟支架是通波仔手術所屬用具。 (資料圖片)

國家醫療保障局副局長陳金甫表示，價格降低以後，外界關心企業是不是偷工減料。他強調，這方面已有一套完整的制度設計。第一，企業是質量的第一責任人；第二，在進入招采的門檻上是有質量保證；第三，在參與招採過程中間，企業要有質量承諾；第四，政府有質量的監管。

（央視新聞）