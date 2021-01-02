【多圖】火箭軍成立5周年　解放軍公開新型導彈罕見畫面

中國軍方媒體在回顧解放軍戰略導彈部隊火箭軍成立五年的系列短片中公布多種新型導彈的罕見鏡頭。

火箭軍主力導彈，從左至右分別為東風-15、東風-16、東風-31、東風-21、東風-26。（八一電視截圖）

2020年12月31日是火箭軍成立五周年紀念日。2015年12月31日，中共軍委主席習近平授旗火箭軍，標誌該軍種的正式成立，此前的「第二炮兵」部隊則走進歷史。

軍媒「中國軍網」旗下的八一電視推出5個短片，稱「火箭軍建設發展踏上了強軍興軍新的征程」。

火箭軍目前主要裝備有能搭載核彈頭的戰略彈道導彈、搭載常規戰鬥部的彈道導彈和巡航導彈，裝備短程、中程、洲際彈道導彈，遠程巡航導彈等多類型武器。短片中，火箭軍裝備的東風-4、東風-11、東風-15、東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-31，東風-10A、東風-100等相繼亮相。

在其中一個鏡頭中，中國軍媒更是罕見公開東風-15、東風16、東風-21、東風-26、東風-31的正視圖和俯拍圖，令外界能夠清晰比較各個導彈的尺寸。

不過，視頻並未出現火箭軍的東風-5B、東風-31AG、東風-41等最新洲際彈道導彈。作為中國的「鎮國利器」，自然重視保密。

火箭軍各型導彈少見鏡頭（點擊大圖瀏覽）：

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短片還公開了東風-17高超音速彈道導彈的少見鏡頭。

2020年12月初，美國《原子科學家公報》發布報吿指，解放軍火箭軍三年來擴充超三成。具體而言，解放軍目前共有40個彈道導彈旅，較2017年增加35%。其中有12個導彈旅位於東部戰區和南部戰區。